Villingen-Schwenningen Kunstrasen ist nur ein Kompromiss  Zwei Vereine freuen sich trotzdem

Am Mittwoch war es soweit: Vertreter der Stadt sowie aus der beiden Villinger Vereine VFB Villingen und Hockey-Club Villingen trafen sich zum Spatenstich für den Bau des gemeinsamen Kunstrasenplatzes. 70 000 Euro investiert Villingen-Schwenningen in den sportlichen Kompromiss.

Da beide Sportarten eigentlich total konträre Anforderungen an die Beschaffenheit des Sportplatzes haben kann der Platz nur ein Kompromiss sein, aber beide Vereine könnten damit sehr gut leben. Zu dieser übereinstimmenden Auffassung kamen die Vertreter des VFB und des Hockey-Clubs.

Joachim Oberecker, Vorsitzender des Hockey-Clubs, erläuterte gemeinsam mit Heinrich Drzyga, Spielbetriebsleiter beim VFB, die unterschiedlichen Ansprüche an den "Floor" bezeichneten Spielgrund. Während die Fußballer eher weniger, dafür aber längere Halme und ausreichend Granulat als Füllmasse bevorzugen würden die Hockeyspieler sich auf einem Platz mit sehr vielen aber extrem kurzen Halmen und keinerlei Füllmaterial wohlfühlen.

Das sei so, als wenn man eine Skala von Eins bis Zehn hat, auf der die Fußballer für Eins und die Hockeyspieler für Zehn stimmen würden, erklärte Joachim Oberecker. Dass man trotzdem einen für beide Vereine tragbaren Kompromiss gefunden hat, sagt Heinrich Drzyga, sei der seit vielen Jahren gepflegten guten Nachbarschaft der beiden Sportvereine geschuldet. Zum Kompromiss beigetragen habe zudem auch, dass sich die Hockeyspieler in der Winterzeit zu Training und Spiel in die Halle verabschieden, während die Fußballer insbesondere im Sommer den benachbarten Rasenplatz nutzen können.

Es gebe einen sehr bunten Platz, brachte der für die Planung und Bauleitung verantwortliche Architekt Martin Kuberczyk einen weiteren Aspekt ein. "Wir haben es hier mit sechs verschiedenen Plätzen zu tun", sagte er. Jede der beiden Sportarten werde abwechselnd auf drei verschieden großen Feldern ausgetragen, die alle mit bunten Linien aufgezeichnet werden müssen. Hier arbeite man mit drei verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Linienstärken, um die Plätze erkennbar zu machen.

Oberbürgermeister Kubon sprach von einer nochmaligen Aufwertung der Sportstätte am Friedengrund und dankte beiden Vereinen für die etwa 30 000 Euro wertvolle Eigenleistung, die diese mit den notwendigen Pflasterarbeiten beisteuern. Insgesamt rechne man mit Kosten von 700 000 Euro. Zu den Besonderheiten des neuen Platzes gehört auch das geplante Drainagesystem, das das Regenwasser auffängt und über eine Zisterne der Wiederverwendung für die notwendige Platzbewässerung zuführt.

Platz für zwei Sportarten

Kunstrasen ist eine Art Kunststoffteppich, der in Beschaffenheit und Aussehen einem Naturrasen nahekommt. Primär wird er auf Sportplätzen, vorzugsweise für Hockey und Fußball, verwendet. Hockey wird fast ausschließlich auf gewässertem Kunstrasen und nicht mehr auf Naturrasen gespielt. Dadurch wird das Spiel deutlich schneller und genauer, die Unterschiede zum Hallen-Hockey werden kleiner. Von den Fußball-Spitzenverbänden UEFA und FIFA wurden Kunstrasenplätze inzwischen auch für den Wettkampfbetrieb freigegeben, sofern die Kunstrasensysteme ihren Qualitätskriterien entsprechen.