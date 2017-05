Villingen-Schwenningen Kunstprojekt der städtischen Museen: Jetzt sind die Villinger gefragt

Bis zu 200 Bürger der Doppelstadt wollen die Mitarbeiter der städtischen Museen im Rahmen des Kunstprojekts "Wie tickt VS" interviewen. Den Auftakt bildetet eine Befragung am Mittwoch in der Villinger Fußgängerzone.

Zum Thema "Wie tickt VS?" wurden am Mittwoch in der Villinger Innenstadt Bürger befragt. Die Interviews führten Sabine Dietzig-Schicht und zwei Mitglieder des Freundeskreises der städtischen Museen durch. Vor der Sparkasse in der Niederen Straße postiert, nahmen die drei Interviewer ihre Arbeit auf. Von 9 Uhr bis 11.30 Uhr waren sie dort anzutreffen.

Die Bürgerbefragung rundet die Sonderausstellung des Franziskanermuseums ab. Ab dem 24. Juni bis zum 27. August wird anlässlich des Stadtjubiläums ausgestellt. Bereits seit Wochen trifft sich wöchentlich eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe des Franziskanermuseums, um das theoretische Konzept der Sonderausstellung zu erarbeiten. Die Kulturwissenschaftlerin Sabine Dietzig-Schicht arbeitet vor allem auf empirischer Basis und ist deshalb die Initiatorin der Befragung. "Es ist mir wichtig, nicht nur historisch an das Thema heranzugehen, sondern auch nach dem Hier und Jetzt zu fragen", sagt Dietzig-Schicht. Die Fragen beziehen sich dabei vorwiegend auf die Identität der Befragten und der Identifikation mit der Stadt selbst.

"Der Grenzgedanke ist sehr stark angelegt bei den Fragen", sagt Dietzig-Schicht. Dabei sollen die Gegensätze der Doppelstadt ins Gewicht fallen. Egal ob Baden oder Württemberg, Kultur oder Industrie. Die Befragten können daher angeben, ob sie sich selbst als Villinger, Schwenninger oder VSler sehen. Darüber hinaus können sie sich dazu äußern, ob sie sich eher als Schwarzwälder, Bade, Schwabe oder Baden-Württemberger fühlen.

Daran anschließend können die Befragten angeben, ob Villingen-Schwenningen für sie eine Groß- oder Kleinstadt darstellt und städtischen oder provinziellen Charakter hat. Wichtige Merkmale der Doppelstadt können am Ende auch noch genannt werden. Hierbei können sich die Befragten offen äußern. Bei allen Fragen ist es möglich, darüber hinaus Angaben zu machen. Heidemarie Weißer aus Villingen bezeichnete sich selber als VSlerin, wollte aber zusätzlich Europäerin angeben. "Man muss seinen Teller mögen, muss aber auch darüber hinaus schauen können", sagt Weißer. Die Bürger antworten "sehr unterschiedlich, was ihre Identität und Identifikation betrifft", sagt Dietz-Schicht. Bei den Merkmalen zur Doppelstadt werden sehr häufig "das Schwenninger Moos, Eishockey und vor allem die kulturelle Vielfalt an Veranstaltungen genannt", sagt Alscher.

Die Befragungen seien bereits sehr gut gelaufen, sagt Dietzig-Schicht. Jürgen Alscher vom Freundeskreis Städtische Museen ist ebenfalls zufrieden. "Es läuft sehr positiv. Mir ist es wichtig, dass wir mit den Fragen auch die Leute anregen", sagt Alscher. Mit seiner lockeren und herzlichen Art geht Alscher auf die Menschen zu und findet rasch ein offenes Ohr bei den Villingern. "Es ist sehr interessant mit den Menschen ins Gespräch zu kommen", sagt er. Der Vorsitzende des Freundeskreises, Wolfgang Heitner, freut sich, die Befragungen unterstützen zu können. "Wir sind sehr gerne mit dabei und freuen uns, das Projekt ideell unterstützen zu können", sagt Heitner.

Der Verein fördert und unterstützt mit seiner Arbeit die städtischen Museen in Villingen-Schwenningen und habe schon an vielen Aktionen, wie dem Museumsfest, den Keltentagen und bei verschiedenen Vorträgen mitgewirkt. Am Mittwoch, 10. Mai, von 9 Uhr bis 11.30 Uhr haben dann die Passanten in Schwenningen die Gelegenheit an der Befragung teilzunehmen.

Wie geht es jetzt weiter?

Mit den aus der Umfrage gewonnenen Daten soll eine Art Refektorium entstehen, in dem Statistiken und kurze Texte die Ergebnisse widerspiegeln. Mitmach-Stationen zu Dialekt und Sprache sollen ebenfalls Platz finden, sagt Dietzig-Schicht. Das Ganze soll einen Laborcharakter haben, in dem die Besucher ihre Stadt sehen und hören können. Eine Hörstation gibt Geräusche an Orten der Städte wieder, und ein Reisbrett zeichnet die Wege der beiden Städte nach. Dadurch soll eine Mischung aus historischen und aktuellen Stücken erzeugt werden.