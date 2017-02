VS-Villingen Kunsthandwerkermarkt feiert im Kurpark Geburtstag

Der Villinger Kurpark verwandelt sich am ersten Juli-Wochenende in einen kunterbunten Kunsthandwerkermarkt. Die zehnte Auflage wird mit einem Geburtstagsprogramm gefeiert.

Der Markt mit mehr als 60 Ständen wird von der freien Kunsthandwerkervereinigung VS-Mosaik in Kooperation mit der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH organisiert. Der Kunsthandwerkermarkt ist Teil der 1200-Jahr-Feier der Stadt. Es gibt Führungen zur Geschichte des Kurparks, eine Märchenerzählerin und spektakuläre Gaubklerei. The Spuncies spielen tanzbare Oldies, Rock ‘n‘ Roll, Schlager-, Country- und Popmusik. Johannes Landhäußer ist an der Klarinette zu hören. Kunsthandwerker können sich bis 15. Mai bewerben. Alle Artikel müssen vom Aussteller selbst handgefertigt sein und es kann nur ein Kunsthandwerksbereich angeboten werden. Um den Besuchern das Kunsthandwerk erlebbar zu machen, sind Vorführungen und insbesondere Workshops am Stand willkommen. Bewerbung mit vier bis fünf Fotos der Arbeiten per E-Mail an die Kunsthandwerkervereinigung VS Mosaik (vs-mosaik@gmx.net).

Informationen im Internet: www.wt-vs.de und www.1200-Jahre-VS.de