Villingen-Schwenningen Kunst der besonderen Art in der Villinger Fußgängerzone

Kunst der besonderen Art in der Villinger Fußgängerzone

Ein Hund, modelliert aus Sand. Täuschend echt sieht er aus. Der Schöpfer des Kunstwerks ist ein 17-jähriger Künstler aus Rumänien.

Wer am Montagmorgen durch die Niedere Straße in Villingen geschlendert ist, wird ihn gesehen haben, den täuschend echten Hund aus Sand. Ein Kunstwerk zweifelsfrei. Der Künstler, Trifan Mâdâlin ist 17 Jahre alt, stammt aus Rumänien und spricht nur gebrochen Englisch.

Seine Familie, erzählt er, lebt in Essen. Er reist derzeit durch Deutschland, war schon in Stuttgart und Frankfurt. Im Gepäck immer dabei: Spachtel, Wasser-Sprühflasche und Sand. "Normaler Spielsand", sagt er und deutet auf das Etikett. Zwei Packungen je 25 Liter hat er für den Hund in der Villinger Innenstadt gebraucht. Fünf Stunden, sagt er, dauert es, bis ein solches Kunstwerk fertig ist. Vor dem Hund liegt ein Koffer.

Die Kunst aus Sand ist sein Lebensunterhalt. Ob er auch andere Tiere macht? "Nein", sagt er, "nur Hunde." Er zuckt mit den Schultern: Er mag sie einfach. Bild: Anja Greiner