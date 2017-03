VS-Villingen Kulturschock Villingen: Wie zwei Ärzte aus Südkorea und dem Irak hier heimisch wurden

Einmal im Jahr treffen sich ehemalige Mitarbeiter des 2005 geschlossenen Goldenbühl-Klinikums in Villingen. Ein Klinikum, dass schon immer Ärzte aus dem Ausland beschäftigt hatte. Yeonghee Krug und Fadhil Sabir erzählen von ihren ersten Erfahrungen mit der deutschen Sprache, Momenten der Verzweiflung und Rindsrouladen mit Kässpätzle.

Migration in Deutschland ist beileibe kein neues Thema. Immer schon kamen ausländische Menschen nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Das war und ist auch in Villingen so. Einen Pool internationaler Gene stellte zu seinen Zeiten das Goldenbühl-Krankenhaus dar. Fasziniert davon ist die ehemalige Pflegedienstleiterin Renate Bohrer (heutige Patientensprecherin am Schwarzwald-Baar-Klinikum), die im Verlauf der Existenz des Krankenhauses 67 Arbeitskräfte aus fast ebenso vielen Nationen mit Migrationshintergrund zählte. Menschen, die teilweise bemerkenswerte Karrieren machten. Einer von ihnen ist Ladislav Plesak, leitender Oberarzt am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Zwei, die Renate Bohrer als „Kämpfer“ ansieht, und die immer noch in Deutschland leben, erinnern sich an ihre Anfänge. Yeonghee Krug aus Korea und der kurdischstämmige Orthopäde Fadhil Sabir aus Sulaymana/Irak.

Die ehemaligen Goldbühler treffen sich ein Mal jährlich im März, mittlerweile zum achten Mal. Initiiert wurden diese Treffen von der verstorbenen Elvira Franke, der Sekretärin des schwedischen Handchirurgen Lennart Mannerfelt. Auch heute findet sich die Goldenbühl-Sippe zur Schnatterstunde im Café Hildebrand, in VS-Zollhaus, zusammen.

Yeonghee Krug: „Wir hatten das Glück, dass wir Berufe haben, die gefragt sind, auch heute noch.“ Fadhil Sabir ergänzt: „Wir haben aber auch alles mitgebracht, haben uns positiv eingebracht.“ Sie seien immer gut aufgenommen worden, sagen beide. Aber man müsse sich entsprechend einfügen und präsentieren. Yeonghee Krug ist jetzt 42 Jahre im Dienst, nur unterbrochen von drei Jahren Mutterschutz. Sie leitet seit vielen Jahren die Amsel-Gruppe in Donaueschingen. Der Mediziner Fadhil Sabir, 75, lebt im Ruhestand in St. Georgen.

„Ich kam 1975 im tiefsten Winter nachts um vier Uhr in Schönmünzach im Schwarzwald an“, erinnert sich Yeonghee Krug. „Ich sah nur weiß, weiß, weiß. Das war der absolute Kulturschock. Von der Millionenstadt Seoul in solch ein Dorf.“ Trotz allem sei sie beeindruckt gewesen von dieser anderen Welt. Ihr Entschluss, nach Deutschland zu kommen, fiel, nachdem in Korea genügend Fachkräfte vorhanden waren und sie damals schon den Traum hatte, mit Kranken zu arbeiten, die von multipler Sklerose betroffen sind. Fadhil Sabir kam am 30. Dezember 1974 nach Deutschland. Er hatte den Irak schon 1961 verlassen. Zuvor hatte er in der Sowjetunion studiert und in Algerien gearbeitet. Er kam als ausgebildeter Arzt hierher. Hier erlernte er die deutsche Sprache und begann, im Mai 1975, am Singener Krankenhaus zu arbeiten. Yeonghee Krug hatte vor ihrer Ankunft am Goethe-Institut in Korea einen Intensivkurs in Deutsch absolviert. Doch der hatte sie nicht auf den tiefen Schwarzwald-Dialekt vorbereiten können. „Also haben wir jeden Abend drei oder vier Stunden Deutsch gepaukt“, erinnert sie sich.

Sie verschlug es dann drei Jahre später an den Kaiserstuhl, wo sie auch ihren Mann kennenlernte. Der wurde 1980 nach Villingen versetzt und so landete sie schließlich als leitende OP-Schwester im Goldenbühl-Krankenhaus. Doch der Traum von der Arbeit mit MS-Erkrankten blieb. „Da ich keine Landsleute hatte, war ich darauf angewiesen, den Kontakt zu deutschen Mitbürgern zu suchen“, sagt Fadhil Sabir. Das fiel dem vielsprachig begabten Mediziner relativ leicht, der sich seine Aus- und Weiterbildung selbst finanzierte. Und er war nicht allein. „Meine Frau war mein Stabilisator in schwierigen Zeiten.“ Schwierig sei damals gewesen, eine Arbeits- und Berufserlaubnis zu beantragen. Immer wieder neu. Aber Schwierigkeiten gebe es überall auf der Welt in irgendeiner Form.

Bereut habe keiner von ihnen jemals die Entscheidung, nach Deutschland gekommen zu sein, bekräftigen beide. Sabir: „Weggehen kann man überall, aber eine neue Heimat finden, ist nicht so leicht. Ich bin von zu Hause weggegangen und habe hier eine neue Heimat gefunden.“ Yeonghee Krug konvertierte als Mädchen – sie hatte eine evangelische Mutter – zum protestantischen Glauben und hatte daher kein Problem mit dem System der Religion hier. Wenn sie heute ihr Geburtsland besucht, freut sie sich, aber nach kurzer Zeit will sie „zurück nach Hause“. Seit etlichen Jahren träumt sie nicht „koreanisch“ sondern deutsch und ihr Lieblingsessen sind schwäbische Käsespätzle. Sie leitet seit vielen Jahren die Amsel-Gruppe und das Haus Antonius in Donaueschingen. „Als ich nach 27 Jahren das erste Mal zurückkam in den Irak, fühlte ich mich fremd“, sagt Fadhil Sabir. Auch er denke schon lange nicht mehr auf kurdisch, sondern auf deutsch und sein Lieblingsessen sind Spätzle mit Rinderrouladen.

Die Goldenbühl-Klinik

Die Goldenbühl-Klinik wird 1973 vom Dr. Adolf Kühne als eine Privatklinik in der Berliner Straße, die im Villinger Wohngebiet Goldenbühl liegt, neu gebaut und eröffnet. 1994 wird die Klinik als vormalige Stiftung in das Klinikum der Stadt VS aufgenommen. Elf Jahre lang wurden hier die Patienten vor allem orthopädisch behandelt. Im Jahre 2005 wurde die "Goldenbühlklinik" geschlossen und stand darauf leer.