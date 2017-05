Villingen-Schwenningen Kubon, der Unvollendete: Kandidiert der Oberbürgermeister noch einmal?

Der VS-Rathauschef wird heute 60. Zeit für eine Bilanz. Und eine Vorausschau. Heißt es bald: Kubon, die Dritte?

Rupert Kubon biegt in sein letztes OB-Arbeits-Jahrzehnt ein. Diese Fragen gibt es: Wie war er bislang? Kann er noch – und wie viel Sinn macht das für wen?

Kubon hat, wie viele Verantwortungsträger, viel aushalten müssen in den jetzt fast 15 Jahren auf dem VS-Chefsessel. Schwerster Schlag ins Kontor war der Bürgerentscheid zum Rathaus-Neubau. Kubon hat schlucken gelernt, manche meinen, im Amt sehe man längst nicht immer den wirklichen Rupert Kubon sondern ein geglättetes Abbild, schließlich reüssiere der Rathauschef ja immer wieder als Hobbyschauspieler- und vielleicht sei er ja immer noch dabei, in die größe Rolle seines Lebens hineinzuwachsen.

15 Jahre Rupert Kubon als Stadt-Regent – was bleibt für die Bürger? Der gebürtige Friedrichshafener hat der Stadt seinen Stempel aufzudrücken versucht. Er hat erfolgreich die Landesgartenschau umgesetzt, er hat das Eishallenproblem in Schwenningen geschaukelt und er vermeidet, wo es nur geht, das Wort Doppelstadt. Schließlich ist VS ja eine Stadt, so betont er unermüdlich. Dennoch wird von ihm gerade aktuell gedoppelt. Wie schlau der Hallenbau zu Schwenningen ist, muss sich noch zeigen. Klar ist: In VS fehlt nach wie vor ein Kongresszentrum.

Und: Die Schwenninger Eishalle ist hübsch fürs Kufenflitzen. Der große Umbau zur Mehrzweckhalle blieb im Kleingeistigen stecken. Außerdem: Wieso hat Villingen-Schwenningen kein Spaßbad? Stattdessen werden Millionen in nur teilweise nutzbare Anlagen wie das Kneippbad gesteckt. Das Freibad, sicherlich schön und gut – bei einer Schließung wäre der Aufschrei sicherlich groß. Aber wenn den Bürgern etwas viel Besseres angeboten würde – was wäre dann? (Bäder-) Investoren werden woanders besser bedient. Siehe Titisee-Neustadt. Die Betrachtung legt teils die immer noch mangelhafte Wirtschaftspolitik sowie ein fehlendes Entwicklungskonzept offen, das einem Oberzentrum würdig wäre. Stattdessen lässt man Gutachter ein Leitbild erstellen – weil man es selbst nicht kann?

Oder weil es Kubon nicht riskieren will, 1,5 Jahre vor der nächsten VS-OB-Wahl selbst ein solches Entwicklungskonzept mit seinen Amtsleitern zu skizzieren und durchzuplanen?

Wer Kubon oberflächlich betrachtet, der kommt rasch zum Ergebnis, der Mann sitze die Probleme aus. Das für VS verpasste Polizeipräsidium. Die Straßen, die nicht repariert werden. Eine Hochschule, die auffällig in Tuttlingen pulsiert. Und immer noch kein qualifiziertes Sommerkulturprogramm, das Städte wie Rottweil und Tuttlingen akzentuiert anbieten nach dem Motto: Wir können das.

Die spannendste Frage der Politik ist: Tritt er noch einmal an? Oder nimmt er seine Pension und sagt Ade? Kubon wird noch einmal antreten. Zu beachtlich sind die Kugeln, die bereits im Roulette-Kessel rotieren. Setzt Kubon seinen Einsatz aufs richtige Feld, so kann er in der Stadtgeschichte ein Oberbürgermeister werden, der VS weiter entwickelt hat. Und deshalb ist Kubon heute noch der Unvollendete. Seine großen Projekte sind noch in der Aufstellungsphase. Und es darf angenommen werden, dass der aktuelle OB den Triumph der Vollendung nicht einem künftigen Rathauschef überlassen wird.

Stichwort Kasernen: Schafft es Kubon, Mangin und Lyautey der Wohnbebauung zuzuführen, so hat er elegant ein großes Nachkriegsproblem der Stadt getilgt. Schafft er es weiter, auf diesen Flächen eine Verwaltungszentrale zu platzieren, so hat er das erreicht, was ihm die Bürger einst auf der Steig abgelehnt haben. Kubon ist nicht nur ein passioniertere Komparse sondern auch ein mehr und mehr erfolgreicher Strippenzieher hinter den Kulissen. Schafft er bei diesen Themen die Vollendung, so hat er den Beweis angetreten, dass man auch ohne pulsierende Verbindungen in die Landespolitikk etwas leisten kann. Deshalb gilt, im Sinne von uns allen: Glück auf, Rupert Kubon.