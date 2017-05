Villingen-Schwenningen Kubon: "Das ist gut angelegtes Geld: Zeitgenössische Kunst wirkt"

Die Jubiläums-Künstler erklären ihre Werke bei einer Kunst-Rundreise. OB Kubon rechtfertigt die städtische Investition. Mit Bildergalerie und Videos!

Villingen-Schwenningen – Kunst und ihre Kosten, mit dieser Frage beschäftigt sich auch momentan die Doppelstadt. 150 000 Euro lassen sich Schwenningen, Tannheim und Villingen die Kunstwerke anlässlich ihrer urkundlichen Ersterwähnung vor 1200 Jahren kosten. Neben anderen Sponsoren hat auch das Land Baden-Württemberg einen Obolus beigetragen. Laut dem Leiter der städtischen Galerie, Wendelin Renn, wurde die Kostenkalkulation eingehalten: "In 30 Jahren habe ich kein Budget gesprengt.

Wir hatten natürlich auch Auflagen für die Künstler hinsichtlich ihrer Planung." Spätestens im Herbst sind zwei Drittel der Kunstwerke jedoch wieder abgetragen. "In Eigenverantwortung der Künstler", sagt zumindest die Kuratorin Cora von Pape angesichts vereinbarter Bedingungen für das Projekt. Was die Bürger für ihr Geld bekommen haben, konnten sie nun selbst bei einer Kunst-Rundreise beurteilen.

Doch im Vorfeld der Reise wurden die drei Kunstwerke an der städtischen Galerie offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Zur Vorgeschichte sei gesagt, dass Oberbürgermeister Rupert Kubon vor zwei Jahren das Kunstprojekt "Skulptur im öffentlichen Raum" zur 1200-Jahr-Feier initiierte. Eine neunköpfige Jury einigte sich schließlich im Februar 2016 auf die Künstler Philipp Goldbach, Daniel Roth und Mareike Drobny.



Eben Drobny setzte vor wenigen Wochen mit ihrer medial viel diskutierten Bodengrafik "compositum" auf dem Villinger Latschariplatz den Schlussstein für das Kunstprojekt. "Zeitgenössische Kunst wirkt also und wird diskutiert. Das ist gut angelegtes Geld", bemerkte Oberbürgermeister Rupert Kubon jetzt. Die Künstler selbst erklärten ihre Intention, im Zentrum stand die Beschäftigung mit jener historischen Urkunde eines unbekannten Schreibers von Kaiser Ludwig dem Frommen.

Die Künstler und Ihre Werke Daniel Roth: Unter dem Baum im Garten der städtischen Galerie platzierte Roth eine silberpolierte Aluminiumkiste, vor der zwei bronzene Stiefel stehen. Im Geäst des Baumes verankert, schweben jeweils aus Bronze ein Strohzylinder der Schwenninger Tracht, zwei Steinbockhörner und ein Dachsfell. Titel des Werks ist "Im Norden die Zweifel, im Westen ein Moorsee". 1200 Jahre bieten eben genug Anlass für Sagen und Mythen. Eben an der Sage vom Blindensee, gelegen bei Schönwald, orientiert sich Roth. Der Sage nach sei hier eine Kuh ertrunken und in der Donau wieder aufgetaucht. Analog zur verschwundenen Kuh sei auch der Betrachter der Metallkiste verschwunden, nur die Stiefel seien übrig. Dachsfell, Hut und Hörner repräsentierten die "Metamorphose zwischen Mensch und Tier". Thematisch werden Geschichte, Mythos, Natur, Schwarzwald und Mensch verschmolzen.

Er ist der Einzige im Trio, der sich explizit mit der Urkunde beschäftigt. Vornehmlich mit der karolingischen Minuskelschrift, in welcher die Stadtteile in der Urkunde verzeichnet sind. Die Stadtteile im exakten Wortlaut genannt: "'ad suuanningas mansum, ad tanheim mansum, ad filingas mansis." Die Schriftzüge dieser Ersterwähnung finden in geschmiedetem Messing auf den Rathäusern ihren Platz. "Sie interagieren hervorragend mit dem romanischen Stil des alten Villinger Rathauses, des expressionistischen Schwenninger Rathauses und des Tannheimer Rathauses, welches früher ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude war", sagt Goldbach. Mareike Drobny: "Ich wollte mit meinem Werk die aktuellen Verbindungen zwischen den drei Stadtteilen aufzeigen", sagt Drobny während der Busfahrt. Durch die Mitwirkung von knapp 30 Bürgern und GPS-Geräten wurden Bewegungslinien zwischen den Stadtteilen erzeugt. Es entsteht eine vereinfachte Landkarte für den Verkehr. Diese Landkarte wird in Schwenningen auf Werbeplakaten, in Villingen auf dem Latschariplatz und in Tannheim unweit des Rathauses in Form einer Steingussarbeit dargestellt. Das letzte Plakat in Schwenningen verschwindet in zwei Wochen, spätestens im Herbst das Villinger Kunstwerk. Die gelben Klebestreifen in der Fußgängerzone werden stark diskutiert und fast ausschließlich mit Kopfschütteln quittiert.

