VS-Villingen Kritik an Sicherheitskonzept verhallt

Die Fasnet fand unter neuen Sicherheitsbedingungen statt. Die waren, entgegen aller Befürchtungen, gar nicht so schlimm.

"Nichts", sagt Zunftmeister Anselm Säger, "wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird." Und das gelte insbesondere für das zur Fasnet auferlegte städtische Sicherheitskonzept. Viel wurde darüber diskutiert, am Ende, sagt Säger, "waren die Veränderungen eher positiv." Weniger Absperrungen und keine Seile mehr an der Umzugsstrecke haben den Hästrägern das überqueren der Straßen erleichtert. Die wohl augenscheinlichste Veränderung. Alles andere – abgesehen von den umgedrehten Buden vielleicht – war dann eher unauffällig. Beispielsweise die Funkgeräte, die alle Vereinsvorstände bei sich hatten, um im Falle einer Strumwarnung handeln zu können. Auch Glonkivater Günther Reichenberger fühlte sich durch das Konzept "überhaupt nicht" behindert. Zwar musste das Feuerwerk auf einen anderen Platz verlegt werden – "aber es ist ja egal, wo letztendlich aufgebaut wird" – und sie brauchten mehr Rettungskräfte im Einsatz, was wiederum zu gering höheren Kosten führte, dennoch sagt er: "Es war gut zu realisieren." Und: "Die Abstimmung mit der Stadt hat super funktioniert."

"Wir ziehen ein durchweg positives Fazit", sagt Pressesprecherin Madlen Falke. Vor allem das Weglassen der Kordeln bei den Absperrungen sei sehr positiv gewesen und werde auch beibehalten werden. Ob es künftig noch Änderungen geben wird, beispielsweise die Buden wieder gedreht oder nicht allzuviele grüne "Notausgang-Schilder" aufgehängt werden, das können sie jetzt noch nicht sagen. Fakt ist: in einer Nachbesprechung mit allen beteiligten Vereinen und der Stadt werde sicher der ein oder andere Punkt noch einmal diskutiert werden. Auf Lastwagen, die die Zufahrt durch die Tore versperren, wie noch beim Zähringertreffen, hatte man an der Fasnet verzichtet.