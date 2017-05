Villingen-Schwenningen Kritik an Mega-Party bei Facebook

Kritik an Mega-Party bei Facebook

Mega 90er Live Show ist ein Erfolg. Facebook-Nutzer beschweren sich über lange Wartezeiten und schlechte Tonverhältnisse.

VS-Schwenningen (jef) Über 5000 Partygäste feierten am Samstag bei der Mega 90er Live Show in der Heliosarena. Ein großer Erfolg für die Veranstaltungsfirma CDS Dienstleistungsgruppe mit Hauptsitz in Offenburg sowie für die Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH als Vermieterin der Halle.

Neben vielen positiven Reaktionen wurden im sozialen Netzwerk Facebook nun auch einige unzufriedene Stimmen laut. Doch was ist dran an der Kritik? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.