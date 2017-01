Villingen-Schwenningen Kritik am mickrigen VS-Stand auf der CMT-Messe

Wirtschaftsförderin Behrens erklärt: "Wir sind da gerade noch reingerutscht." Hoffnung auf größeren Stand im nächsten Jahr. Villingen-Schwenningen sei nicht mit Fremdenverkehrsorten vergleichbar.

Villingen-Schwenningen (est) Ziemlich klein war der Stand, auf dem sich die Stadt VS vergangene Woche auf der Urlaubsmesse Caravan, Motor und Tourismus (CMT) in Stuttgart präsentierte. Gleichwohl zeigte sich Beate Behrens, zuständig für Wirtschaftsförderung und Tourismus in der Stadt, mit dem Ergebnis der Messe-Präsentation auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus höchst zufrieden.

"Die Resonanz war wirklich gut, ich bin begeistert", kommentierte Behrens den Auftritt auf der Stuttgarter Urlaubsmesse. Vor allem das Maskottchen "Zähri", das für das Zähringer Narrentreffen an diesem Wochenende in Villingen Werbung machte, habe zahlreiche Besucher angelockt.

Andere Messebesucher werteten den Auftritt der Stadt Villingen-Schwenningen auf der CMT allerdings als äußerst dürftig. Umlandgemeinden wie Unterkirnach oder Bad Dürrheim seien dort deutlich repräsentativer und mit größeren Ständen anzutreffen gewesen. In der Doppelstadt werde der Tourismus nach wie vor stiefmütterlich behandelt, beklagen CMT-Besucher aus Villingen.

Dazu erklärte Beate Behrens: Die Stadt sei viele Jahre nicht mehr auf der CMT vertreten gewesen. Zuletzt habe die Stadt ihre Tourismuswerbung auf eine Messe in Köln fokussiert, um Busreiseunternehmer zu umwerben. "Ich habe dann entschieden, dass wir wieder auf die Tourismusmessen in der Region gehen", berichtete Behrens. Auftritte seien in Stuttgart und in Zürich geplant. Allerdings sei es für dieses Jahr schwierig gewesen, überhaupt einen Stand auf der CMT zu bekommen. "Wir sind da gerade noch reingerutscht.

" Dass das Erscheinungsbild von VS etwas dürftig war, ist auch Behrens bewusst. "Wir können eventuell nächstes Jahr auf mehr Platz hoffen", sagte sie. Zugleich stellte Behrens klar, dass die Doppelstadt nicht mit einem Fremdenverkehrsort verglichen werden dürfe. "Wir sind nur eine Kurzzeit-Destination". Die Achse Stuttgart bis Zürich sei für VS das entscheidende Einzugsgebiet. Für die Städter aus diesen Regionen werde der Schwarzwald als Naherholungsgebiet immer interessant. Dies sei der aktuelle Trend. Der Tourismus habe für VS vor allem eine Brückenfunktion, um den Standort bekannter zu machen.