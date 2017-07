Schwarzwald-Baar Kripo schnappt einen Serien-Kriminellen

Die Polizei schnappt einen Serien-Einbrecher. 59 Objekte soll er heimgesucht haben. Aus seinem Umfeld sind weitere Personen mit angeklagt

Schwarzwald-Baar – Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat Anklage bei der Strafkammer des Landgerichts Rottweil gegen einen 52-jährigen Mann wegen insgesamt 59 Diebstahlstaten erhoben. Dem Angeschuldigten werden insgesamt 55 vollendete Einbruchsdiebstähle und vier versuchte Einbruchsdiebstähle vorgeworfen. Er soll jeweils in Wohn- und Geschäftshäuser in den Landkreisen Rottweil, Freudenstadt, Offenburg, Konstanz, Sigmaringen sowie im Schwarzwald-Baar-Kreis eingebrochen sein und hierbei Bargeld und andere Gegenstände im Wert von mindestens 40.000,-- EUR entwendet haben, um hiervon seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dabei soll der Angeschuldigte jeweils mit einem Bohrer ein Loch in Fenster oder Türen der Wohn- und Geschäftshäuser gebohrt und dann -nach Einfügen eines Drahtes- die Fenster bzw. Türen entriegelt haben und so in die Objekte gelangt sein. Der nunmehr angeklagte Angeschuldigte, der zuletzt im Bereich des Bodensees lebte, konnte nach umfangreichen Ermittlungen am 4. April 2017 vorläufig festgenommen werden. Er befindet sich seit diesem Zeitpunkt aufgrund des gegen ihn erlassenen Haftbefehls in Untersuchungshaft. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mitangeklagt seien zwei weitere Personen, denen Beihilfehandlungen zu den angeklagten Diebstahlstaten, Begünstigung und Hehlerei sowie (einem der beiden) Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen werden.