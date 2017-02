VS-Marbach Kreisel-Geld fließt in Marbacher Tempo-Messanlage

Kreisel-Geld fließt in Marbacher Tempo-Messanlage

Der Marbacher Ortschaftsrat findet eine Lösung fr die Finanzierung einer neuen Tempomessanlage. Für Anschaffung und Platzierung fehlt aber noch das Okay übergeordneter Stellen.

Der Ortschaftsrat Marbach schichtet Mittel innerhalb des Verwaltungshaushalts um. 3000 Euro werden jetzt für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage verwendet. Bereits im Dezember hatte das Gremium beschlossen, Rasern vor allem in den Hauptdurchfahrtsstraßen und den Ortseinfahrten das Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde ins Gedächtnis zu rufen.

Abgezweigt werden die Mittel vom bereits eingestellten Posten in Höhe von 60 000 Euro für den geplanten, zweiten Kreisel bei der Steinwiesenstraße. "Der Bau des Kreisverkehrs wird dadurch nicht tangiert", versicherte die Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple.

Durch Zusatzfunktionen misst das Gerät parallel die Anzahl und das Tempo vorbeifahrender Fahrzeuge. "Ein Unterschied zwischen Personenkraftwagen und Lastkraftwagen wird zwar nicht erfasst, die eruierten Daten können aber als Grundlage für Verkehrsberuhigungen oder die Ortsumgehung dienen", sagte Kern-Epple.

Ebenfalls beschlossen die Räte sechs mögliche Standorte für das Aufstellen der Anlage: Kirchdorfer-, Schaffhauser-, Straßburger-, Steinwiesen- und Dietentalstraße sowie Ostbahnhof. Die Rechtmäßigkeit der geplanten Standorte muss nun durch das Bürgeramt bestätigt werden. Ohnehin dauert es noch bis zum ersten Einsatz der Messanlage. Der bereits verabschiedete Haushalt für 2017 muss erst noch vom Regierungspräsidium Freiburg freigegeben werden, erst dann kann die Bestellung des Messgeräts erfolgen.

Ferner ergeben sich durch einen Beschluss des technischen Ausschusses vom 7. Februar für den Marbacher Teilabschnitt des geplanten Fahrradweges von Villingen nach Donaueschingen zwei Veränderungen. Die Querung des Talbachs durch den Fahrradweg erfolgt durch einen Durchlass – nicht mehr per Brücke. Der Radweg wird auf der Marbacher Gemarkung zwischen der Steinwiesenstraße und dem Rieggerweg nach Abschluss der Arbeiten drei Meter breit sein und somit befahrbar für den landwirtschaftlichen Verkehr.

In der Ortschaftsratssitzung am 9. März, ab 19.30 Uhr im Rathaus werden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie einer Ortsumgehung Marbach/Brigachtal durch die Variante im Osten mit Anbindung an die Kreisstraße 5734 vorgestellt.