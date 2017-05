Villingen-Schwenningen Kreis gibt mehrere Flüchlingsheime in Villingen-Schwenningen auf

Die Unterkunft in Villinger Erbsenlachen ist bereits geräumt. Stadt würde hier gerne Polizei-Studenten unterbringen, um den Streit mit dem Land zu entschärfen. Auch Unterkünfte am Fürstenbergring und der Freiburger Straße sollen aufgegeben werden

Seit Monaten hat der Schwarzwald-Baar-Kreis keine Flüchtlinge mehr zugewiesen bekommen, die Sammelunterkünfte leeren sich zunehmend. Der Kreisverwaltung ist gerade dabei, ein Konzept zu erstellen, um die Kapazitäten zu reduzieren. In Villingen-Schwenningen sollen in nächster Zeit mehrere Einrichtungen geschlossen werden. Die Unterkünfte in der Erbsenlachenstraße in Villingen stehen bereits leer. Möglicherweise werden hier künftig Polizei-Studenten untergebracht.