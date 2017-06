Villingen-Schwenningen Kostenloses Kurzzeit-Parken sehr kontrovers diskutiert: Hilft es dem Handel?

Auch der Verwaltungs-Ausschuss in Villingen-Schwenningen dagegen. Freie Wähler möchten Brezel-Taste einführen, aber stoßen auf Widerstand.

Mit klarer Mehrheit sprach sich auch der Verwaltungs- und Kulturausschuss gegen ein kostenloses Kurzzeit-Parken in den beiden VS-Innenstädten aus. Nun muss der Gemeinderat nächste Woche entscheiden. Die Freien Wähler hatten beantragt, dass die Stadt an allen ihren Parkautomaten für 30 Minuten gebührenfrei parken lässt. Das sollte mit der so genannten Brezel- oder Brötchentaste umgesetzt werden, die im Volksmund so heißt, weil die Zeit gerade für einen Gang zum Bäcker ausreicht. Doch schnell wurde in der Diskussion klar, dass es weniger um die Förderung des Bäckerhandwerks als vielmehr des Handels allgemein geht. Diesem Ziel stimmten die Gemeinderäte grundsätzlich zu, ob die Brezeltaste dafür einen Beitrag leistet, blieb kontrovers.

Die Stoßrichtung des Antrags verdeutlicht Bertold Ummenhofer (Freie Wähler): "Dieses Land und unsere Stadt erleben derzeit im Einkaufsverhalten einen Strukturwandel nicht vorhersehbaren Ausmaßes." Prognostiziert werde ein Verlust von zehn Prozent der Handelsgeschäfte, Villingen-Schwenningen sei seiner Zeit voraus, betroffen hier sei besonders der Textilhandel. Die Einführung einer Brezeltaste sei nur der erste Schritt, die Stadt solle langfristig dem Beispiel Tuttlingens folgen und mehr kostenfreie Parkplätze in den Innenstädten anbieten. Doch ob solch eine Brezeltaste den Handel fördert, war umstritten. Renate Breuning (CDU) befürchtet einen erhöhten Parksuchverkehr. Zudem werde beispielsweise in Villingen hauptsächlich in den Anlagen geparkt. Bis die Besucher in der Stadt seien, seien bereits zehn Minuten vergangen. Sie favorisiert einen anderen Weg: Der Einzelhandel könne sich anteilig an den Parkkosten beteiligen, wie es beispielsweise beim Modepark Röther oder beim City-Rondell geschieht.

Weitere Nachteile einer Brezeltaste sind: Die Nutzung muss durch die Stadt-Sheriffs überwacht werden, nicht dass die Autofahrer permanent solche Brezel-Scheine ziehen.

Sylvia Wölfle (SPD) sieht die Vorteile eines kostenfreien Parkens, aber ihr fehle dahinter ein Parkraum-Konzept. Den Vorstoß der Freien Wähler hält Joachim von Mirbach (Grüne) für Populismus, "mehr geht nicht." Dadurch nehme nur der Parksuchverkehr zu. Die Maßnahme sei ein "Herumdoktern an Symptomen". Die Probleme des Einzelhandels lägen woanders, zum Beispiel bei der Zunahme des Online-Geschäfts oder beim Service. Den Gerwerbeverband Oberzentrum dürfe man nach der Einführung einer Brezeltaste nicht fragen, das sei eine Lobby-Organisation. Marcel Klinge (FDP) hält die Idee für überlegenswert, falsch sei sie im speziellen Fall, weil sie mehr Verkehr in die Innenstädte bringt und damit die Emissionen steigen lässt. Umgesetzt werden könnte sie in den Parkhäusern, doch dieser Weg ist der Stadt verstellt. Er sieht den Einzelhandel in der Pflicht, die Attraktivität der Einkaufsstadt zu fördern. Katharina Hirt (CDU) plädiert für eine probeweise Einführung der Brezeltaste. Cornelia Kunkis-Becker (Grüne) meint, dass das neue Einkaufszentrum Forum, falls es gebaut wird, ein Marketing-Budget von 300 000 Euro hat. Der gesamte Einzelhandel könnte durch einen City-Manager profitieren.

Bertold Ummenhofer wollte zuletzt noch wissen, ob sich die Stadt vertraglich gegenüber dem Parkhaus-Betreiber verpflichtet hat, keine kostenlosen Parkplätze in den Innenstädten anzubieten. Das soll bis nächster Woche geklärt werden.