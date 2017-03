Villingen-Schwenningen Konzert an der Waldorfschule: Musik verbindet Generationen

Konzert an der Waldorfschule: Musik verbindet Generationen

Mit dem Oberstufenchor der Waldorfschule veranstaltet der Chor Chorioso am kommende Samstag ein Rock und Pop Konzert

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Rock, Pop und Snacks für Generationen: Unter diesem Motto steht das gemeinsame Konzert des Oberstufenchors der Waldorfschule und des gemischten Chors Chorioso am kommenden Samstag, 18 März, um 19 Uhr, im großen Festsaal der Schwenninger Waldorfschule. Chorioso, seit Jahrzehnten durch Auftritte verschiedenster Stilrichtungen in der Region bekannt und der junge Schulchor, präsentieren bekannte Rock- und Popstücke aus den vergangenen 40 Jahren. Darunter Tophits von Supertramp, Sting, Cyndi Lauper, Toto bis hin zu Andreas Bourani. Begleitet wird Chorioso von der Band Förster & Friends, unter der Leitung des bekannten Pianisten Thomas Förster, der als Dozent an der Musikhochschule Trossingen tätig ist.

Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info (Tel.07721/82-2525), bei Morys Hofbuchhandlung und Pfundsteins Naturkostladen zum Preis von zehn Euro.