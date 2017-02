Die Idee des Geschichts- und Heimatvereins, in Villingen das Niedere Tor symbolisch wieder auferstehen zu lassen, ist gescheitert.

In der Bevölkerung, das haben die Initiatoren um die Vorstände Andreas Flöß und Werner Echle jetzt eingesehen, hat die Initiative kein allgemeines Feuer der Begeisterung entfacht. Vermutlich ist vielen Bürgern die Symbolik eines Stahlgerüstes an historischer Stelle einfach zu nüchtern oder sie überstrapaziert ihr Abstraktionsvermögen. Offenbar wollen viele lieber einen Wiederaufbau im Original.

Doch ein platter Historismus war nicht das, was die Initiatoren anstoßen wollen. Offenkundig haben sie aber die Akzeptanz ihres Vorschlags in der Bevölkerung und auch im eigenen Verein falsch eingeschätzt. Daraus haben sie jetzt die Konsequenzen gezogen. Bleibt zu konstatieren: Es war ein ehrenwerter Versuch. Die Initiatoren, mit einem klaren Konzept angetreten, haben mit Geschick und Feingefühl für ihre Sache geworben und dann, als sie der fehlenden Akzeptanz gewiss waren, die Sache mit Anstand abgeblasen. Damit wurde Villingen eine vogelwilde und polarisierende Kunstdebatte, wie sie vor Jahren um die Idee eines Brunnens auf dem Marktplatz entbrannte, erspart. Manche ganz Schlauen werden jetzt sagen: Ich hab's doch gleich gesagt. Darauf kann man verzichten. Mal was riskieren und probieren und dabei vielleicht verlieren, das gehört zum Leben dazu. Sonst verstauben wir im Althergebrachten.