Die geplante Ansiedlung von IMS Gear mit einem Werk in Villingen ist eine sehr erfreuliche Wirtschaftsnachricht

Die "größte industrielle Neuansiedlung in der Geschichte der Stadt" bejubelte gestern Oberbürgermeister Kubon. Das hört sich an, als hätte die Stadt gerade einen Weltkonzern wie Daimler Benz an Land gezogen. Das ist zwar nicht der Fall und es geht auch nicht um tausende neuer Arbeitsplätze, sondern um 200 der Firma IMS Gear aus der Nachbarstadt. Aber auch bei der Stadt gehört Klappern zum Handwerk, wenn es gilt, eigene Erfolge zu verkaufen. Und dieser sei ihr gegönnt. Hinzu kommen mag, das bei den Verantwortlichen der Stadt auch ein gewisses Maß an Genugtuung mitschwingt, nachdem sie zusehen mussten, wie in den vergangenen Jahren mit den Sage Baeurer und Nexus zwei Betriebe aus dem Oberzentrum mit rund 180 IT-Arbeitsplätzen nach Donaueschingen übergesiedelt sind. Dieses Mal ist es nun umgekehrt gelaufen.

Letztlich aber stärkt diese Firmenansiedlung die Wirtschaft der Region, weil sie durch Wachstum erzeugt wird und auch in Donauschingen kein Loch hinterlässt. Jenseits der Superlativen-Rhetorik bleibt unterm Strich damit eine höchst erfreuliche Nachricht für die Doppelstadt und die Region. Mit IMS Gear siedelt sich eine Top-Adresse der heimischen Wirtschaft in Villingen-Schwenningen an mit der Aussicht auf weitere Arbeitsplätze, Wachstum und kommunaler Steuereinnahmen. Die Investitionen der Stadt in neue Gewerbeflächen amortisieren sich damit schneller als gedacht. Endlich ist es auch gelungen, nach einer Spedition und einer Tankstelle einen modernen Produktionsbetrieb an Land zu ziehen. Auch wenn die Automobilbranche und mit ihr die Zulieferer vor großen Umbrüchen stehen, scheint der Getriebespezialist IMS Gear vom Produktportfolio und seinem weltweiten Produktionsnetz gut aufgestellt zu sein, um mögliche Stürme zu überstehen.