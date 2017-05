Villingen-Schwenningen Kollision auf der Bertholdstraße: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bertholdstraße, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach bislang vorliegenden Informationen hatten Anrufer einen Unfall auf der Bertholdstraße gemeldet. Als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, fanden sie einen demolierten Toyota auf der Straße und einen Golf an der Böschung daneben vor.Während die Fahrerin und der Beifahrer des Golf von Rettungskräften versorgt wurden, versuchte die Villinger Polizei, den Unfallhergang zu ermitteln. Ein älterer Mann war demnach mit seinem Toyota auf der Bertholdstraße unterwegs und wollte auf die Bahnhofstraße abbiegen, wobei es zur Kollision mit dem auf der Bertholdstraße stadteinwärts fahrenden Golf kam. Für welchen der Fahrer die Ampel Rot und für welchen sie Grün angezeigt hatte, konnte am Unfallort nicht abschließend geklärt werden.Die Insassen des Golf wurden mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht, der Toyota-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.