Königsfeld Königsfeld bekommt ein Elterncafé  Nur der Standort sorgt noch für Probleme

Patricia Preuss legt ihr Konzept im zuständigen Ausschuss vor. Die Mitglieder sind einstimmig dafür. Mögliche Standorte sollen jetzt geprüft werden – dabei herrscht bislang keine Einigkeit.

Einen Begegnungsort für junge Familien im ländlichen Raum möchte die Gemeinde Königsfeld schaffen. Und zwar in Form eines Elterncafes. Es sollen Möglichkeiten zum Austausch der Eltern untereinander gefördert werden. Zudem sollen Hilfestellungen für die Gestaltung des familiären Alltags durch eine Fachkraft angeboten werde.

In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses der Gemeinde stellte Patricia Preuss ein Konzept zur Schaffung einer solchen Einrichtung nach dem Vorbild des Pro-Kids-Elterncafés in Schwenningen vor. Sie stieß mit dem Vorschlag auf breite Zustimmung.

Nach dem einstimmigen Beschluss des Ausschusses steht man in Königsfeld dem Projekt Elterncafe positiv gegenüber. Die möglichen Standorte sollen jetzt erst einmal geprüft werden.

Preuss hat im März 2017 ihr Kontaktstudium „Gesundheitsförderung und Prävention für junge Familien“ abgeschlossen. Der Landkreis unterstützt das Projekt als Teil der „Frühen Hilfen“, indem Patricia Preuss als Fachkraft dauerhaft angestellt wird. Die Gemeinde müsste lediglich kostenlos Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

Hierfür sei im Vorfeld eine Kooperation mit dem Netzwerkbüro „Bürger aktiv“ ins Auge gefasst worden, zudem seien Synergien vorstellbar, sagte Bürgermeister Fritz Link. Natürlich müsse das Elterncafé entsprechend ausgestattet werden, so Link. Dazu habe bereits die Pro-Kids-Stiftung aus Villingen-Schwenningen ihre Hilfe zugesagt.

In ihren Beratungen wichen die Mitglieder des Ausschusses aber mehr und mehr von dem, als zu klein und zu provisorisch empfundenen Standort in der Friedrichstraße ab. Sie präferierten leer stehende Räume in der Grundschule oder auch eine gemeinsame Nutzung der Räumlichkeiten im Haus der Vereine.

Er finde dieses niederschwellige Angebot sehr gut, sagte Gunther Schwarz, selbst wenn es keine fachliche Begleitung gäbe. Die angedachte Begegnung von Alt und Jung, weshalb man das Bürgerbüro anfangs als Standort angedacht hatte, werde aber so nicht stattfinden, prognostizierte Schwarz, und plädierte für größere Räume. „Nicht, dass es uns schnell zu klein wird und wir nach einem Jahr wieder umziehen müssen“, warnte er.

Hans Mack hingegen kann sich die Begegnung der Generationen gut vorstellen und findet die Idee insgesamt und den Standort in der Friedrichstraße richtig gut. Frank Schwarzwälder sieht in der Grundschule den idealen Standort und fand, dass eine zentrale Erreichbarkeit von eher niedriger Bedeutung sei. Auch die weiteren Ausschussmitglieder gaben ihre Zustimmung und Jan-Jürgen Kachler sieht für ein Elterncafé einen großen Bedarf.

Vorbild

Das Pro-Kids-Elterncafe in VS-Schwenningen wurde im Herbst 2016 eröffnet. Der Treff des Landesprogramms "Stärke" wird von einer Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und einer Sozialassistentin koordiniert. In der Anfangsphase drohte mangels Bekanntheit das Scheitern, inzwischen wird der Treffpunkt regelmäßig von etwa 20 Müttern besucht.