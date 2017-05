Villingen-Schwenningen Kneippbad: Freibadsaison startet in einer Woche

60 000 Besucher werden in dieser Saison im Kneippbad erwartet. Und erstmals wird es auch Liegen zum Ausleihen geben.

Ulrich Köngeter, Geschäftsführer der Bäder VS will am Anfang beginnen. Auf dem neu angelegten Weg zum Kneippbad. Dort, wo die meisten ihre Räder am Geländer festmachen, obwohl vorne am Parkplatz genügend Fahrradständer stünden. Darum soll nun eine Schranke am Anfang des Weges Abhilfe schaffen. "Es geht um die Sicherheit", sagt Köngeter, "nicht darum, die Leute zu ärgern". Wenn die Räder dort in drei Reihen stehen, kommt kein Rettungswagen mehr zum Bad. Die Schranke soll noch im Laufe der Woche kommen. Und dann ist wirklich alles für die Saisoneröffnung am nächsten Donnerstag bereit.

Das ist neu: Ähnlich des Einkaufs-Wagen-Systems werden künftig am Eingang Liegen stehen, die sich jeder für zwei Euro leihen kann. Zehn Liegen haben sie vorrätig. "Wenn der Bedarf größer ist, bestellen wir noch nach", sagt Köngeter. Die zweite große Neuerung: Neun Schränke in der Herrenumkleide und die gleiche Menge in der Damenumkleide, dazu die oberste Spindreihe im Außenbereiche können künftig für eine Saison gemietet werden. 20 Euro kostet ein Spind, Mietvertrag inklusive. "Nasse Klamotten dürfen dort nicht aufbewahrt werden", sagt Köngeter. Wer Interesse an einem Dauer-Spind hat, meldet sich an der Kasse. Kleinere Veränderungen sind eine neue Einfassung am Sandkasten, elastisch, sodass sich kein Kind beim Hinfallen verletzen kann und ein paar Sonnenschirme am Planschbecken.

Der Saisonstart: Die Wettervorhersage für Christi Himmelfahrt lautet derzeit 14 Grad und Sonne, zumindest ab dem frühen Nachmittag. Es könnte wohl schlechter sein. Und angesichts der von Köngeter angestrebten 60 000 Besucher in diesem Jahr (2016 waren es noch knapp 47 500. Zum Vergleich: im selben Jahr waren es im Solara in Königsfeld gut 51 300) sollte sich die Sonne in den kommenden Monaten noch oft blicken lassen. Die Mitarbeiter jedenfalls sind bereit für die Gäste.