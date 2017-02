VS-Villingen Kneipentour am Schmotzige: In zwölf Stüble durch die Nacht

Kneipentour am Schmotzige: In zwölf Stüble durch die Nacht

Die Villinger feiern die Fasnet ganz unterschiedlich. Jedes Stüble hat seinen eigenen Stil – und unterschiedlich viel Platzangebot. Bei mancher Party warten die Narren vergeblich.

Die Villinger Innenstadt am Schmotzige: Bis in die frühen Morgenstunden ziehen närrische Nachtschwärmer nicht nur durch die Straßen und Gaststätten, sondern vor allem auch durch die vielen Stüble in der Innenstadt.

In allen Stüble herrschte beste Stimmung. Gepflegt-gediegene Atmosphäre bei der Kneipenfasnet, wildes Partyrauschen, mal kleiner, mal größer – es war für jeden Geschmack etwas geboten. Ein paar der Stüble waren in der Nacht zum Freitag so stark frequentiert, dass niemand mehr eingelassen werden konnte. Draußen vor der Türe stapelten sich geradezu die Narren, die Einlass begehrten.

Station 1: Eines der eher das fortgeschrittene Alter ansprechende Stüble war das Theater am Turm. Dicht gedrängt saßen die Gäste, unter ihnen auch Landrat Sven Hinterseh, an den Tischen und kamen dabei neben der Musik noch in den Genuss humoriger Aufführungen.

Eines der eher das fortgeschrittene Alter ansprechende Stüble war das Theater am Turm. Dicht gedrängt saßen die Gäste, unter ihnen auch Landrat Sven Hinterseh, an den Tischen und kamen dabei neben der Musik noch in den Genuss humoriger Aufführungen. Station 2: Um in den Rietbunker der Rietvögel zu kommen war Stehvermögen gefragt, um es dort auszuhalten auch. Drinnen waren die Temperaturen saunaähnlich.

Um in den Rietbunker der Rietvögel zu kommen war Stehvermögen gefragt, um es dort auszuhalten auch. Drinnen waren die Temperaturen saunaähnlich. Station 3: Etwas mehr Platz bot aufgrund seiner Größe das Hexenstüble der Villinger Hexen, wo sich das Gedränge der ausgelassenen Narren ein wenig besser verteilte und noch Luft zum Tanzen, Singen und Atmen ließ.

Etwas mehr Platz bot aufgrund seiner Größe das Hexenstüble der Villinger Hexen, wo sich das Gedränge der ausgelassenen Narren ein wenig besser verteilte und noch Luft zum Tanzen, Singen und Atmen ließ. Station 4: 100 Meter um die Ecke, ging es ausgesprochen heiter zu. Da gaben sich bei der Bürgerwehr- und Trachtengruppe zur Freude der Gäste die Bänklesliedersänger die Klinke in die Hand – zum Beispiel die Konfetti-Sisters.

100 Meter um die Ecke, ging es ausgesprochen heiter zu. Da gaben sich bei der Bürgerwehr- und Trachtengruppe zur Freude der Gäste die Bänklesliedersänger die Klinke in die Hand – zum Beispiel die Konfetti-Sisters. Station 5: Im Keller der Turmstube waren beim Trommlerzug die Schotten dicht gemacht. Stundenlang mussten die Türsteher Gäste abweisen, es ging nichts mehr, was die Wartenden wiederum weniger gut fanden.

Im Keller der Turmstube waren beim Trommlerzug die Schotten dicht gemacht. Stundenlang mussten die Türsteher Gäste abweisen, es ging nichts mehr, was die Wartenden wiederum weniger gut fanden. Station 6: Im Torstüble, bei der Guggenmusik Alte Kanne, genoss das auch wieder etwas ältere Publikum, begeistert mitklatschend allerbeste Kneipenfasnet mit tollen Liedern in Mundart.

Im Torstüble, bei der Guggenmusik Alte Kanne, genoss das auch wieder etwas ältere Publikum, begeistert mitklatschend allerbeste Kneipenfasnet mit tollen Liedern in Mundart. Station 7: Ausverkauft mit Platzkarten war auch das Narrenzunft-Stüble in der Rietstraße 22.

Ausverkauft mit Platzkarten war auch das Narrenzunft-Stüble in der Rietstraße 22. Station 8: Bei der Stadt- und Bürgerwehrmusik in der Zeughausgasse war um Mitternacht bereits Schluss.

Bei der Stadt- und Bürgerwehrmusik in der Zeughausgasse war um Mitternacht bereits Schluss. Station 9: Dagegen ging es im Schnupfstöckle der Fazenedle – überhaupt in der Schlösslegasse – bis in die frühen Morgenstunden voll zur Sache.

Dagegen ging es im Schnupfstöckle der Fazenedle – überhaupt in der Schlösslegasse – bis in die frühen Morgenstunden voll zur Sache. Station 10: Das galt auch für das Stüble der Brigachblätzle um die Ecke in der Sansibar.

Das galt auch für das Stüble der Brigachblätzle um die Ecke in der Sansibar. Station 11: Viel los war wohl auch bei den Eschachkobolden, denn die Tür war verschlossen.

Viel los war wohl auch bei den Eschachkobolden, denn die Tür war verschlossen. Station 12: Nicht zuletzt ist das beliebte Fasnetsstüble der Stadtharmonie ein Geheimtipp für die älteren Semester. Dort brachte der DJ mit alten Hits die Narren ausgelassen zum Schwofen.

Und wer in der Nacht vom Donnerstag kein Glück hatte, dem stehen ja noch drei Tage zur Verfügung, in den zahlreichen Stüble närrisch umzutreiben.