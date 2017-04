Villingen-Schwenningen Kneipenfestival in Villingen: Hier spielt am Samstag die Musik

Kneipenfestival in Villingen: Hier spielt am Samstag die Musik

Eine Stadt, ein Abend, 26 Musikdarbietungen an 24 Veranstaltungsorten – langweilig kann es am Samstag in Villingen-Schwenningen eigentlich niemandem werden. Was im Vorfeld des Kneipenfestivals alles von den Wirten organisiert werden muss und was sich die Veranstalter von dem Abend versprechen, ein Überblick.

Wenn am Samstagabend um 20 Uhr die ersten Saxofon- und Gitarrenklänge in der Innenstadt ertönen, die ersten Sänger zum Mikrofon greifen, dann haben Athanasios Bantolas, Inhaber des Zuma in der Färberstraße und Domenico Wittkopf vom Gasthaus Ott bereits einige Stunden Vorbereitung hinter sich. "Wir müssen", sagt Bantolas, "den ganzen Laden ausräumen."

Rund 200 Leute könnten bei ihm Platz finden – doch dafür müssen die Tische und die Stühle raus. Bantolas macht das gern. Und auch Wittkopf wird den hinteren Bereich seines Lokals ausräumen, wird noch eine Kamera installieren, um den Auftritt der Band auch vorne übertragen zu können. Beide Wirte waren begeistert, als sie das erste Mal von der Idee des Kneipenfestivals gehört haben. Beide Wirte sind sich einige: "Es wird einfach mal wieder Zeit, was in Villingen zu tun. Es wird langsam langweilig."

26 Musikdarbietungen an 24 Veranstaltungsorten – langweilig kann es am Samstagabend niemandem werden. Was Wittkopf sich wünscht: "Eine tolle Stimmung. Und das die Gäste so viel wie möglich mitbekommen, durch so viele Kneipen wie möglich ziehen." Wie viele Besucher kommen werden? "Wir lassen uns überraschen", sagt er. "Wenn es erfolgreich wird, bin ich sehr offen, für einen zweiten Nightgroove."

Die Vorbereitung: Die Wirte bezahlen einen bestimmten Beitrag an den Veranstalter, dafür haben sie mit der Planung so gut wie nichts zu tun. Zwei Gespräche im Vorfeld, einmal mit allen Wirten und einmal vor Ort in der eigenen Kneipe, das war alles. "Die Werbung, die Kontakte zu den Bands, darum mussten wir uns überhaupt nicht kümmern. Das läuft alles super", sagt Bantolas. Und er muss es wissen, denn vor ein paar Tagen musste kurzfristig eine neue Band für seinen Laden gesucht werden. Über YouTube hat er sich die neue Combo aus Bad Dürrheim einmal angehört. "Die Band muss gigantisch sein", sagt er.

Die Wirte bezahlen einen bestimmten Beitrag an den Veranstalter, dafür haben sie mit der Planung so gut wie nichts zu tun. Zwei Gespräche im Vorfeld, einmal mit allen Wirten und einmal vor Ort in der eigenen Kneipe, das war alles. "Die Werbung, die Kontakte zu den Bands, darum mussten wir uns überhaupt nicht kümmern. Das läuft alles super", sagt Bantolas. Und er muss es wissen, denn vor ein paar Tagen musste kurzfristig eine neue Band für seinen Laden gesucht werden. Über YouTube hat er sich die neue Combo aus Bad Dürrheim einmal angehört. "Die Band muss gigantisch sein", sagt er. Die Organisation: Nach eineinhalb Jahren Planung, musste der Veranstalter des Nightgroove, Michael Barkhausen, kurz vor dem Beginn des Festivals noch einmal kräftig Schlucken. Zwei Bands hatten krankheitsbedingt abgesagt, adäquaten Ersatz zu finden war "nicht leicht", aber geschafft hat er es dennoch. Schließlich ist es nicht die erste Musikveranstaltung dieser Art für Barkhausen. Er organisiert Kneipenfestivals in ganz Deutschland, unter anderem in diesem Jahr auch in Bad Dürkheim, Landsberg und Euskirchen. Es sind immer die Akteure vor Ort, Vereine, die Stadt, die Kneipen, die auf ihn zukommen. Nicht er auf die Stadt. Für ihn das Besondere an einem Kneipenfestival? „Ich freue mich, wenn generationenübergreifend gefeiert wird.“ 3500 Besucher, das wäre für Michael Barkhausen ein Erfolg. Gut 2000 braucht er, damit das Festival sich rechnet.

Nach eineinhalb Jahren Planung, musste der Veranstalter des Nightgroove, Michael Barkhausen, kurz vor dem Beginn des Festivals noch einmal kräftig Schlucken. Zwei Bands hatten krankheitsbedingt abgesagt, adäquaten Ersatz zu finden war "nicht leicht", aber geschafft hat er es dennoch. Schließlich ist es nicht die erste Musikveranstaltung dieser Art für Barkhausen. Er organisiert Kneipenfestivals in ganz Deutschland, unter anderem in diesem Jahr auch in Bad Dürkheim, Landsberg und Euskirchen. Es sind immer die Akteure vor Ort, Vereine, die Stadt, die Kneipen, die auf ihn zukommen. Nicht er auf die Stadt. Für ihn das Besondere an einem Kneipenfestival? „Ich freue mich, wenn generationenübergreifend gefeiert wird.“ 3500 Besucher, das wäre für Michael Barkhausen ein Erfolg. Gut 2000 braucht er, damit das Festival sich rechnet. Das Besondere: Auch wenn es die Veranstaltungen in vielen Städten gibt, zwei Punkte machen den Nightgroove in Villingen doch zu etwas Besonderem. Ungewöhnlich wird zum einen gleich der Auftakt des Festivals sein: Bevor in den Kneipen gerockt, gejammt und gegroovt wird, sorgt der Gospelchor Chorus Mundi, in der Johanneskirche, um 19 Uhr, für eine Einstimmung der besonderen Art. Ebenfalls ungewöhnlich ist der Wohltätigkeitsaspekt bei der Veranstaltung. Die Mitglieder des Lions-Clubs werden die Bewirtung in der Volksbank sowie im Münsterzentrum übernehmen und den Erlös an das Kinderhospiz in Schwenningen spenden.

Auch wenn es die Veranstaltungen in vielen Städten gibt, zwei Punkte machen den Nightgroove in Villingen doch zu etwas Besonderem. Ungewöhnlich wird zum einen gleich der Auftakt des Festivals sein: Bevor in den Kneipen gerockt, gejammt und gegroovt wird, sorgt der Gospelchor Chorus Mundi, in der Johanneskirche, um 19 Uhr, für eine Einstimmung der besonderen Art. Ebenfalls ungewöhnlich ist der Wohltätigkeitsaspekt bei der Veranstaltung. Die Mitglieder des Lions-Clubs werden die Bewirtung in der Volksbank sowie im Münsterzentrum übernehmen und den Erlös an das Kinderhospiz in Schwenningen spenden. Der Eintritt: Tickets gibt es noch bis Freitagnachmittag für 13 Euro im Vorverkauf. Restkarten gibt es am Samstag für 15 Euro in den beteiligten Lokalen. Die Karten, die am Abend in der ersten Kneipe gegen Bändel eingetauscht werden können, gelten auch für die Busse und Bahnen im Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar (VSB). Von Mitternacht bis 3.30 Uhr wird es einen Shuttlebus zwischen Villingen und Schwenningen geben. Ebenfalls im Eintritt inbegriffen ist der VS Music Contest, der am Samstag im Café des Jugend- und Kulturzentrums K3 in die zweite Runde geht.

Das sind die neuen Bands beim Villinger Kneipenfestival

Weil zwei Bands (Menage à Trois und Alley Cats) in der vergangenen Woche ihre Teilnahme am Kneipenfestival krankheitsbedingt absagen mussten, gibt es nun eine kleine Änderung im Programm. Zwei neue Bands mussten her. Und zwei neue Bands kamen her – aus der Region. Leicht war es nicht, kurzfristig einen adäquaten Ersatz zu finden, sagt der Veranstalter Michael Barkhausen. „Die musikalische Ausrichtung im Gasthaus Löwen mussten wir ändern da alle auch nur halbwegs vergleichbaren Bands bereits einen Auftritt an anderer Stelle haben."