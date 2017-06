VS-Tannheim Kleiner Ort ganz groß: 1200-Jahr-Feier wird von hunderten Ehrenamtlichen gestemmt

Nach rund zwei Jahren Vorbereitung steht das großes Festwochenende im Rahmen des Jubiläumsjahres in Tannheim kurz bevor. 350 Helfer werden an den zwei Tage im Einsatz sein und dem guten Zweck soll das Ganze auch noch dienen.

Es gab Momente in den vergangenen zwölf Monaten, in denen Anja Keller, Ortsvorsteherin von Tannheim, doch ein wenig gezweifelt hat. Vergangene Woche war so ein Moment. Als sie auf die Liste mit den angemeldeten Kuchenspenden schaut und 60 zählt, wissend, dass es mindestens 100 sein müssen. Heute, eine Woche später, lacht Keller und verkündet bei der Besprechung des Festausschusses im zweiten Stock des Rathauses: "Inzwischen haben wir 108 Kuchen auf der Liste stehen."

Ein solches Fest vorzubereiten bedarf Zeit. Vor zwei Jahren war das Festwochenende am 17. und 18. Juni erstmals Thema im Ortschaftsrat gewesen. Und es bedarf Organisation. Allein, das war schnell klar, kann der Ortschaftsrat das Fest nicht stemmen. Ein Festausschuss, bestehend aus den zehn Ortschaftsräten sowie acht freiwilligen Bürgern wurde gegründet. Seit Januar 2016 treffen sie sich einmal im Monat. In den letzten Monaten noch öfter. Alles ehrenamtlich. Alles in ihrer Freizeit. Dennoch sind sie inzwischen auf 16 Treffen gekommen, von denen keines weniger als drei Stunden gedauert hat. Und auch die Nachbarschaft hilft mit. Die Glasergilde aus Herzogenweiler bei der Bewirtung am Wochenende und die D'Buure aus Brigachtal unterstützen im historischen Gewand beim Umzug und veranstalten ein mittelalterliches Lager hinter der Festhalle. Eineinhalb Jahre Planung liegen hinter, eine Woche Vorbereitung noch vor ihnen.

Das Essen muss noch bestellt werden, die Nachsorgeklinik wird es liefern, am Samstag werden die Bühnen in der Halle und auf dem Vorplatz aufgebaut, ab Montag wird die Halle eingerichtet und geschmückt, am Mittwoch das Festzelt auf dem Schulhof aufgebaut – Weinstand, Grillwagen, Kuchenstand und Eiswagen inklusive. Die Schüler haben am Wochenende einen Süßigkeitenstand eingerichtet, der Kindergarten verkauft Waffeln und die Landfrauen Kaffee. Insgesamt 350 Helfer werden im Einsatz sein. Ein Fest von allen für alle soll es werden. Anja Keller rechnet, wohl eher vorsichtig, mit 2000 Besuchern.

Ein Höhepunkt: der große Festumzug am Sonntag. 24 Gruppen – darunter unter anderem sechs Musikvereine, die Feuerwehr, die Heimatstube, jeweils mit eigenen Wagen, die Schüler und Kindergartenkinder, gekleidet in den Gewändern von früher und die Nachsorgeklinik mit einem Nachbau der Burg Zindelstein, gefertigt von den Reha-Vätern. Insgesamt sind es 400 Umzugsteilnehmer. Die Umzugsgenehmigung zu bekommen – immerhin sind fünf Wagen und zwei Pferdegespanne dabei – war wohl die größte Herausforderung im Vorfeld, sagt Anja Keller.

Der Erlös aus dem Wochenende, das hat das Festkomitee beschlossen, wird gespendet. Der Förderverein des Freibads bekommt das Geld für ein neues Becken. Worauf sich der Festausschuss jetzt, nach monatelanger Vorbereitung noch freut: "Schönes Wetter, viele Leute und dass alles friedlich bleibt."

Das Programm am Festwochenende

Insgesamt 22 Vereine und 350 Helfer stellen am Wochenende des 17. Juni ein zweitägiges Programm auf die Beine, das sich sehen lassen kann.

Los geht es am Samstag um 16 Uhr. Vor der Festhalle erfolgt der Fassanstich und damit die offizielle Eröffnung des Festwochenendes. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Musikkapelle aus Tannheim in Tirol. Um 20 Uhr sorgen die Stettener Musikanten für zünftige Unterhaltung in der Festhalle. Wer es rockiger möchte, geht ins Feuerwehrhaus. Dort gibt es Discomusik und eine Bar. Sonntag, 18. Juni: Um 9 Uhr findet der Festgottesdienst statt. Neben Pfarrer Dominik Feigenbutz werden auch Pfarrer Werner Braun und Diakon Michael Radigk dabei sein sowie 60 Sänger aus Tannheim und Umgebung und das Sinfonieorchester VS. In der Festhalle schließt sich der Frühschoppen an. Für Unterhaltung sorgt der Musikverein aus Tannheim an der Iller. Um 14 Uhr findet der Historische Festumzug mit insgesamt 24 Gruppen statt. Die Strecke geht vom Mühleschweg durch die Ortsmitte zum Rathaus. Rund um die Festhalle geht der Festbetrieb dann munter weiter.

Das gesamte Jubiläumsprogramm gibt es online unter http://bit.ly/2r5EksH