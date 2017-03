Villingen-Schweningen Kleine Stadtbezirke im Fokus

Stadtentwicklungsamt stellt Untersuchung zu Zukunftsperspektiven der Stadtteile vor. Erster Termin am 20. März in Marbach.

Wo kann auch künftig in dem kleineren Stadtbezirken attraktiv gewohnt werden? Um dieser Frage nachzugehen, hat die Stadt städtebauliche Studien in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden nun interessierten Bürgern zunächst in Marbach, Obereschach, Herzogenweiler und Tannheim vorgestellt. Die Studien ermitteln für alle neun Ortschaften, in welchem Umfang Wohnbauflächen benötigt werden und welche Möglichkeiten zur Bereitstellung der Flächen bestehen. "Da diese Fragen nicht pauschal beantwortet werden können, werden derzeit alle Stadtbezirke einzeln unter die Lupe genommen. Diese individuelle Betrachtung stellt sicher, dass die lokalen Besonderheiten berücksichtigt werden", sagt Henning Keune, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung. "Wie angekündigt, wollen wir mit den Bürgern in einen Dialog über die Entwicklung ihrer Ortschaften treten. Daher haben wir uns bewusst dafür entschieden, auch während der Untersuchungen über die Hintergründe, die Herangehensweise und die Zwischenergebnisse der Studien zu informieren." Nach Rietheim, Pfaffenweiler, Mühlhausen, Weigheim und Weilersbach liegen nun auch erste Resultate aus den Ortsbegehungen des Stuttgarter Planungsbüros Baldauf für Marbach, Obereschach, Herzogenweiler und Tannheim vor. Diese werden in Marbach am Montag, 20. März, in der Grundschule (Forellenweg 6), in Obereschach am Donnerstag, 30. März, im kleinen Festsaal der dortigen Grundschule (Schloßberg 1), in Herzogenweiler am Dienstag, 4. April, im Rathaus (Glaserstraße 4) und in Tannheim am Donnerstag, 4. Mai, im Rathaus (Tannheimer Ring 2) in öffentlichen Informationsveranstaltungen, jeweils um 19 Uhr präsentiert. Alle Interessierten sind eingeladen, die bislang identifizierten Entwicklungsmöglichkeiten und Baulandreserven anhand von Plangrafiken einzusehen und gemeinsam zu diskutieren. Die Studien sind Teil eines Bündels von Stadtentwicklungsplanungen, die sich den Herausforderungen sich verändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, wie beispielsweise des prognostizierten Bevölkerungsrückganges, widmen.