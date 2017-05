Villingen-Schwenningen Klaus Hässler hat weitere Visionen für die Schwenninger Eishalle

Priorität hat die Sanierung der Hallendächer. Die kleine Freizeithalle soll zur vollwertigen Trainingshalle ausgebaut werden.

Weitere Ideen zum Ausbau der Schwenninger Helios-Arena hat Klaus Hässler. Er werde demnächst dazu ein Konzept vorlegen, kündigte er im Gemeinderat an. Für seine Arbeit als Geschäftsführer der städtischen Kunsteisbahn GmbH (KEB) bekam Hässler am Mittwoch großes Lob von allen Fraktionen. Erstmalig seit vielen Jahren billigte der Gemeinderat einstimmig den Jahresabschluss des abgelaufenen Geschäftsjahres.

"Hässler ist ein Gewinn für die Gesellschaft", lobte Katharina Hirt (CDU). Mit Blick auf den Jahresfehlbetrag von rund 387 000 Euro im Geschäftsjahr 2015/16 betonte sie: Die Kunsteisbahn-GmbH bleibe weiterhin abhängig von Zuschüssen der Stadt. "Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern."

Henning Lichte (Freie Wähler) äußerte vor allem seine Freude, dass es dem Geschäftsführer und seinem Team gelungen sei, in der eisfreien Zeit in der Halle große Unterhaltungsveranstaltungen zu organisieren. "Dies ist mehr als wir erwarten durften", urteilte Lichte. Bernd Lohmiller (SPD) betonte, dass der Gemeinderat ernst machen müsse mit der Dachsanierung des Stadions. Damit könne die Stadt die Anstrengungen des SERC Schwenningen unterstützen, die Jugendarbeit auf Top-Niveau zu bringen und dafür Zuschüsse zu bekommen. Oberbürgermeister Rupert sagte, man habe die Unterstützung des Vereins im Blick. Es sei halt die Frage, wie viel die Stadt dafür aufwenden wolle. Dank gab es auch von Grünen. Höhere Zuschüsse von der Stadt an die KEB dürfe der Geschäftsführer aber nicht erwarten, sagte Helga Baur.

Klaus Hässler erklärte, dass die Sanierung der Hallendächer von beiden Eishallen bei den nächsten Investitionen absolute Priorität habe. Hier tropft bereits das Wasser herein. Darüber hinaus habe er "weitere Visionen", um die Arena weiterzuentwickeln. Er schlägt vor, dass die bisher halboffene Trainings- und Freizeithalle baulich komplett geschlossen wird, damit darin ein vollwertiger Trainingsbetrieb stattfinden könne. "Wir haben bereits Anfragen von österreichischen und schweizer Mannschaften, die hier gerne trainieren würden", berichtete Hässler. Mit einer vollwertigen Trainingshalle würde sich die Rentabilität der Kunsteisbahn GmbH verbessern und auch die heimische Hotelerie und Gastronomie bekäme durch die Gastmannschaften einen Schub. Hässler kündigte an, er werde den zuständigen Gremien demnächst dazu ein Konzept vorlegen.

Antonio Piovano (CDU) riss noch ein weiteres Thema an: Die teilweise schlechte Qualität der Parkplätze ums Eisstadtion, in diesem Falle die Plätze beim BSV-Fußballstadion. Hässler bestätigte, dass es immer wieder Reklamationen der Eishockeyfans gebe, die sich auf dem unbefestigten Parkplatz schmutzige Schuhe holen. "Es wäre wünschennswert, wenn der Parkplatz komplett geteert würde", bestätigte er.