Villingen-Schwenningen Klare Mehrheit für neu Bibliothek zeichnet sich ab

Für die Verlagerung und den Neubau der Schwenninger Stadtbibliothek, die 5,7 Millionen Euro kosten soll, zeichnet sich eine breite Mehrheit im Gemeinderat ab. Der Rat soll diese Woche eine Grundsatzentscheidung treffen, ob er der Verlagerung der Bücherei in das geplante neue Einkaufszentrum des Hamburger Investors HBB zustimmt. Die öffentliche Sitzung beginnt am Mittwoch um 16 Uhr im Villinger Münsterzentrum.

Die CDU als stärkste Fraktion im Gemeinderat "wird dem Vorschlag mehrheitlich zustimmen", berichtete die Fraktionsvorsitzende Renate Breuning auf Nachfrage. Sie betont, dass bei dieser Entscheidung nicht die Erneuerung der Bibliothek im Vordergrund steht. "Es geht primär um das Ziel, eine moderne, einladende Eingangssituation für das von HBB geplante neue Handelszentrum zu ermöglichen." Das sei nur möglich, wenn die bisherige Bibliothek verlagert und an dieser Stelle ein Eingangsbereich für das Einkaufszentrum zum Muslenplatz geschaffen werde. "Ich hoffe auf Zustimmung, alles andere wäre schädlich für die Zukunft Schwenningens."

"Einstimmig dafür" ist auch die Fraktion der SPD, betont Siegfried Heinzmann. Der Einzelhandel erwarte nach dem Scheitern des Rössle-Einkaufszentrums an diese Stelle jetzt "eine anständige Lösung". Ziel sei es, dass die Passanten auf dem Muslenplatz künftig direkt in das geplante Einkaufs-Forum geleitet werden können. Daher sei die Verlagerung der Bibliothek vonnöten. Für die Stadt biete sich dabei die Chance auf eine Schaffung einer modernen, barrierefreien Mediathek.

"Wir werden zustimmen", betont auch Joachim von Mirbach für die Grünen. "Es geht darum, dass der Investor weiterplanen kann." Die Stadt habe die Chance, eine neue Mediathek zum Festpreis zu bekommen. "Deshalb sagen wir ja." Eindeutig dafür ist auch die FDP-Fraktion, berichtet Frank Bonath. Im Vordergrund stehe die Belebung der Schwenninger Innenstadt durch das Einkaufsforum, "es geht um die Kaufkraft und die Innenstadt". Sein Urteil: "Der Stadt ist am meisten geholfen, wenn HBB erfolgreich ist."

Noch unentschlossen sind die Freien Wähler. "Wir wollen die abwarten, was HBB in der Sitzung berichten wird", sagte Fraktionschef Erich Bißwurm. In der Fraktion gebe es kein einheitliches Meinungsbild.