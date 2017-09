VS-Schwenningen Kindheitstraum wird wahr: 63-jährige Villingerin wird Fallschirmspringerin

Der Flugplatz Schwenningen feiert bei guter Sicht und mit viel Flugverkehr sein Fest. Genau die richtige Kulisse für eine Fallschirm-Anfängerin.

Außer Atem – aber stolz und glücklich. So fühlt sich am Sonntag Chris Ergautz aus Villingen. Die 63-Jährige hat soeben ihren dritten Fallschirm-Tandemsprung absolviert. Und dieser Sprung war etwas ganz Besonderes: Er fand vor mehreren hundert Zuschauern statt.

Am Sonntag hatte die Sportfliegergruppe Schwenningen (SFG) zum Flugplatzfest eingeladen und der Para-Club VS, bei dem sich die Villingerin mit einer Springerausbildung gerade ihren Kindheitstraum erfüllt, ist einer der Vereine, die auf dem Flugplatz in VS-Schwenningen zuhause sind.

Neben der Möglichkeit für jedermann, einen Tandemsprung zu absolvieren, hatten die Fallschirmspringer auch noch spektakuläre Sprünge und sogar Swoops auf dem Programm stehen. Swoops sind Sprünge mit einem besonderen Fallschirm, der sich zusätzlich noch beschleunigen lässt. Nicht minder stolz ist man bei der SFG-Schwenningen auf ein kleines rotes Flugzeug. Die Piper J3f mit der Kennung D-ENEF ist eine der letzten, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs für die private Fliegerei gebaute, einmotorige Sportfliegermaschine und stammt aus dem Jahre 1941. Ganz besonders stolz ist die Abteilung Oldtimerfliegen, dass die Piper eine der wenigen Maschinen ist, die mit einem 90 PS Rolls-Royce-Motor ausgestattet ist, erzählt Pilot Markus Bürker. Am Sonntag konnten die Besucher in dem Zweisitzer und drei weiteren Maschinen eine Runde mitfliegen.

Dass die Rundflüge und die Fallschirmspringer immer sauber aneinander vorbeikamen, dafür sorgte in seinem Tower Flugleiter Armin Schneider. Der dirigierte auf dem Flugplatz in Schwenningen gemeinsam mit Kollege Manfred Michel den Flugverkehr.