VS-Pfaffenweiler Kinderumzug in Pfaffenweiler: Junge Narren ziehen durch die Straßen

Kinderumzug in Pfaffenweiler: Junge Narren ziehen durch die Straßen

Hunderte strömen zum Kinderumzug. Anschließend feiern die Wolfbach Rolli mit den Kindern in der Festhalle bei närrischem Programm weiter.

Als Alexander Falk vom Narrenverein Wolfbach Rolli Pfaffenweiler rief, da kamen die Some und Maxikinder des Kindergartens. Und die Schulkinder waren natürlich auch dabei, ebenso die Kleinen von den Wolfbachrollis. Das war ein farbenfrohes buntes Treiben, schön anzuschauen bei herrlichstem Vorfrühlingswetter. Da könne man durchaus kalten Glühwein vertragen, wie Herbert Vogt bei der Begrüßung später in der Tonhalle witzelte.

Carl Brugger führte eine gut aufgelegte Elfermanschaft vom Musik- und Trachtenverein an, die sich an die Spitze des Umzuges setzte. Beschwingt ging es unter den Klängen vom Egerländer Liedermarsch und vom Fastnachtliedermarsch vom Kindergarten zur Festhalle. Viele ebenfalls verkleideten Zuschauer säumten die Straßenränder und begleiteten den fröhlichen Umzug. Zur Freude der Kinder am Straßenrand flogen auch jede Menge Melzer ins Publikum. Vor der Festhalle versammelten sich alle Beteiligten schunkelnd bei den Klängen des Villinger Narrenmarsches.

In der Festhalle dann hatten Birgit Seeman und Kim Simon für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Den Auftakt machten die kleinen Wolfbachrollis mit ihrem Einführungstanz.

"Von den Kindern, für die Kinder" solle das Motto sein, sagte Herbert Vogt. Durch das Programm führten Mitglieder des jugendlichen Nachwuchs der Wolbachrollis. Luis Seemann und David Mahler sorgten dafür, dass keine Langeweile aufkommen konnte.