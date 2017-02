VS-Villingen Kinderumzug Villingen: Mottos der Schulen sind pfiffig und durchdacht

Sieben Schulen und ein Kindergarten sind am Donnerstagnachmittag beim Kinderumzug dabei. Und das ein oder andere Motto regt durchaus zum Nachdenken an.

In der Bärengasse sind dem närrischen Waldwichtel um kurz nach zwei Uhr die Erdnüsse ausgegangen. Eine kramt er noch aus dem Korb hervor, dann macht er sich von dannen. Als Waldgeister hatten sie sich verkleidet, Kartoffelsäcke an denen Tannenzapfen und Kastanien klebten, waren das Häs, den Kragen bildeten Blättergirlanden. Der einzige Kindergarten hatte am Donnerstagnachmittag den traditionellen Kinderumzug in der Innenstadt nach der Narrozunft und der Jugendkapelle der Stadt- und Bürgerwehrmusik eröffnet.

So lustig die Waldgeister, so ernst das Motto der folgenden Schüler und Lehrer der Bickebergschule. Die Schüler wahlweise als Autos und als Auto-Verboten-Schilder verkleidet und die Lehrer mit Fahrradreifen um den Brustkorb, humpelnd, tragen zerissene Hosen und verbundene Waden. "Autofrei, wir sind dabei", riefen sie. Nicht ohne Grund. Die Helikoptereltern, sagt eine Lehrerin im Vorbeigehen, bei uns an der Schule ist alles voller Autos. "Und wir kommen dann mit dem Fahrrad und werden übersehen." Kritik im Häs verpackt. Ein Kinderumzug wie bei den Großen.

Nicht ganz so ernst, aber nicht weniger pfiffig ging es beim Hoptbühlgymnasium zu, dessen Schüler sich als Leistungssportler unter den Denkern ausgaben und auf deren T-Shirts Aufschriften wie Bücherstürmer, im Dreisprung zum Dreisatz und Pinselfechter prangten. Bücherwurm war gestern. Der einzige Wurm, der sich im Umzugsgetümmel fand, war der in den Äpfeln der Warenbergschüler. Die hatten, getreu ihrem Motto "Apfelsaft gibt uns Superkraft – Mir gonnt moschta" aus Pappkarton gebastelte und bemalte Äpfel an.

Gesund ging es auch bei der Klosterringschule zu. Der Seilspringer kam mit dem Fußballspieler, die Aerobic-Truppe vor den Schwimmern, die Gewichtheber folgten den Volleyball-Spieler. "Bei uns bewegt sich was, Sport macht Spaß!" lautete das Motto. Und die Zuschauer fanden es toll. Besonders beeindruckt hatten an diesem Umzug die Förderschulen. Als bunte Smarties und dem Narrenruf "Carli – Carlo" waren die Schüler der Carl-Orff-Schule unterwegs.

Etwas rauer ging es bei der Sprachheilschule zu. Dort wagten sich die Schüler auf Hohe See, mit Piratenhut und Säbel. Die pfiffigste Idee hatte wohl die Christy-Brown-Schule, eine Schule für Körperbehinderte, die sich mit einem Augenzwinkern als inklusive Reisegruppe verkleidet hatte – Hawai-Hemd und Blumenkette inklusive – und deren Motto zweideutig lautete "All inclusive!" Vielleicht haben sie damit unbewusst auch eine verkannte Stärke der Fasnet beschrieben: Einer Zeit, in der jeder so genommen wird, wie er ist.