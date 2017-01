Villingen-Schwenningen Kindertagespflege Kikripp bangt um Betriebserlaubnis

Die Einrichtung muss ihre Betreuungs-Zeiten verkürzen, weil Unterlagen für einen Betrieb als Kita wohl nicht rechtzeitig eingereicht wurden. Für viele Eltern eine Katastrophe.

Warum die Unterlagen für die Genehmigung einer Kindertagesstätte bei der zuständigen Behörde in Stuttgart zu spät oder nicht vollständig eingetroffen sind, das ist nicht vollständig zu rekonstruieren. Sicher ist derzeit nur, dass die Kikripp momentan nicht als Kindertagesstätte betrieben werden kann. Eine Katastrophe für die Betreiber und für die Eltern zugleich.

Nach Aussage der städtischen Pressesprecherin Oxana Brunner am Montagmittag muss die Kikripp zwar nicht geschlossen werden, muss aber ihre Betreuungs-Zeiten drastisch reduzieren. Möglich sind ohne die Betriebserlaubnis nur die Zeiten für eine Tagespflege – die liegen laut Gesetz bei 15 Stunden pro Woche. Bislang waren es bis zu 49 Stunden. Die 15 Stunden werden nun auf zwei Tage verteilt, je 7,5 Stunden.

"Für mich ist es eine Katastrophe", sagt Anika Genenz, die für die Betreuung ihrer Tochter (3) auf die Einrichtung angewiesen ist. Genenz ist alleinerziehend, arbeitet nachmittags. Für die Kikripp hat sie sich damals bewusst entschieden, weil sie ihr Kind dort bis 18 Uhr lassen kann. Was sie vor allem ärgert: dass alles so kurzfristig war. Erst am Montagmorgen hat sie erfahren, dass ab Mittwoch die Einrichtung für diese Woche geschlossen bleibt. "So kurzfristig bekomme ich keine Tagesmutter", sagt Genenz und fügt hinzu: "Ich hätte gehofft, dass man uns eine Alternative anbietet." Für den heutigen Dienstag hat die Kikripp den Eltern weitere Informationen versprochen. "Ich muss sehen, was dann entschieden wird", sagt Genenz.

Marisa Faißt, Leiterin der Einrichtung, nennt es eine "Verkettung unglücklicher Umstände" und betont, dass sicherlich nicht die Stadt Schuld an der momentanen Situation sei. "Wir sind akut in Verhandlungen und Gesprächen mit allen Beteiligten", sagt sie. Und auch die Stadt arbeitet auf Hochtouren: "Wir sind in Kontakt mit dem KVJS", sagt Brunner. Und: "Wir versuchen unser Möglichstes." Erteilt wird die Betriebserlaubnis für Kindertagesstätten vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) in Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Dort heißt es auf Nachfrage des SÜDKURIER: Dass die Betriebserlaubnis wohl bis Mittwoch nicht erteilt werden könne. "Auch wenn die Kollegin in der entsprechenden Abteilung aktiv daran arbeite, alle nötigen Unterlagen zusammenzubekommen", sagt Kristina Reisinger, Pressesprecherin der KVJS. Wie lange das Verfahren noch dauere, das könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Ende Juli 2016 hatte der Gemeinderat entschieden, die Kikripp in die städtische Bedarfsplanung aufzunehmen. Seit damals war klar, dass die Einrichtung sich um eine Betriebserlaubnis kümmern muss.

Die Nachweise und Unterlagen, die in Stuttgart eingereicht werden müssen reichen von Raumpflegeplänen über die Ausbildung des Personals bis hin zum Brandschutz. "Man braucht relativ viele Unterlagen", sagt Reisinger, "das unterschätzen viele". In der Regel dauert das Verfahren drei Monate. Es ist nicht neu, dass sich eine Betriebserlaubnis für eine Kita verzögert, neu ist jedoch, dass eine solche Erlaubnis im laufenden Betrieb erteilt werden muss, so Reisinger. Die Umwandlug einer bestehenden Tagespflegeeinrichtung in eine Kita, das gab es wohl so noch nie. Dennoch: Eine Ausnahmeregelung oder eine vorläufige Betriebserlaubnis werde es nicht geben, sagt Kristina Reisinger. Würde etwas passieren, ein Kind sich verletzten, dann müsste der Verband dafür gerade stehen.



Die Kikripp

Im Juli 2016 fasste der Gemeinderat den Beschluss, die Großtagespflegeeinrichtung Kikripp in eine Kindertagesstätte umzuwandeln und ab Januar 2017 in die städtische Bedarfsplanung aufzunehmen. Aufgrund ihrer Größe fehlte der privat geführten Großtagespflege die rechtliche Grundlage. Mit der Aufnahme in die städtische Bedarfsplanung bezuschusst die Stadt nun die Betriebskosten der Einrichtung zu 100 Prozent. Die Einrichtung bleibt weiterhin eine privat geführte Kita. Derzeit werden dort 48 Kinder betreut.