VS-Schwenningen Kindergarten muss Neubau weichen

Kirche plant Familien- und BegegnungszentrumStadt beteiligt sichmit 3,8 Millionen Euro

VS-Schwenningen – In Schwenningen soll ein neues Familien- und Begegnungszentrum St. Elisabeth für 3,8 Millionen Euro entstehen. Die Stadt beteiligt sich mit Investitionskostenzuschüssen für den Neubau des Kindergartens in Höhe von 3,1 Millionen Euro. Der bestehende Kindergarten wird dabei von drei auf sechs Gruppen erweitert. Auf die Kirche kommen Kosten in Höhe von 700 000 Euro zu.

Gleichzeitig ist die katholische Kirche während dieser Zeit mit Renovierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen im Gemeindehaus St. Franziskus gefordert. Pfarrer Michael Schuhmacher, Gisela Knöbel, Leiterin der Steuerungsgruppe Neubau, und Stefan Erchinger vom Kirchengemeinderat informierten im Adolph-Kolping-Heim über das Vorhaben. Pfarrer Michael Schuhmacher: „Für eine gute Zukunft müssen wir die Blickrichtung ändern.“

Ausgangslage: Nach intensiven Gesprächen mit der Stadt wurde vom Kirchengemeinderat St. Franziskus-Maria Himmelfahrt im März 2016 der Neubau des Familien- und Begegnungszentrums St. Elisabeth beschlossen. Das jetzige Gebäude wurde in den 50er Jahren gebaut, ist hoffnungslos veraltet und wird schon lange nicht mehr den Anforderungen gerecht. Zwar bestehe mit dem Franziskus-Gemeindehaus bereits eine Begegnungsstätte und das bischöfliche Ordinariat würde neue Gemeindezentren eher nicht befürworten, erklärte Pfarrer Schuhmacher, doch sehe man im Fall der Schwenninger – die katholische Kirche hat hier 11 000 Mitglieder – die Notwendigkeit eines neuen Familienzentrums und unterstützt das Vorhaben. Man spüre nach dem Ämterwechsel bei der Stadt übrigens eine positive Veränderung, lobte Pfarrer Schuhmacher.

Vorarbeiten: In zwei Klausurtagungen erarbeitete der Kirchengemeinderat gemeinsam mit Erzieherinnen und Gemeindemitgliedern organisatorische Rahmenbedingungen. Die Arbeitsgruppe Sozialraumanalyse habe bestehende Angebote analysiert und den Bedarf ermittelt, erklärte Gisela Knöbel. Es wurden bestehende Einrichtungen besucht. Eine erste Kosten- und Raumplanung liege vor. In Gesprächen mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart wurde die Bewilligung der zu beantragenden Zuschüsse versprochen.

Zeitplan: Im Februar 2017 erfolgte der Haushaltsbeschluss der Stadt. Jetzt drängt die Zeit, denn bis Mai muss die bauliche Rahmenplanung des Projekts fertig sein, um Zuschüsse bei der Diözese beantragen zu können. Das ist wichtig, weil dies sonst erst wieder im Mai 2018 möglich ist. Im Frühjahr 2018 soll die Sanierung des Schwesternwohnheims als Übergangskindergarten beginnen. Dann wird das bestehende Gebäude platt gemacht. Im Herbst 2018 sollen die Bauarbeiten für das neue Familienzentrum beginnen. Der Einzug ist für Frühsommer 2020 geplant. Die Stadt stellt dieses Jahr 300 000 Euro zur Verfügung, 2018 sind es 900 000 und 2019 noch einmal 1,9 Millionen Euro.

Konzept: Geplant ist eine Doppelnutzung für Kindergarten und Familienzentrum sowie auch die Nutzung als Begegnungsraum der katholischen Kirchengemeinde. Einzelne Gruppen der Gemeinde werden auch nach der Bauzeit Raum im Gemeindehaus St. Franziskus finden. Hier werde eine Optimierung angestrebt, so Schuhmacher. Die Baubegleitung wird im Wesentlichen durch ehrenamtliche Mitarbeiter aus Kirchengemeinderat und Kirchengemeinde erfolgen. Wie das Gebäude aussehen soll, steht noch nicht fest. Mit der Planung wurde das Architekturbüro Halder beauftragt.