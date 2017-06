Villingen-Schwenningen Kinderferienprogramm lockt mit 180 Angeboten

Die 13. Ausgabe des Ferienprogramms für den Sommer und Herbst mit fast 180 Angeboten unter der Leitung des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport ist nun da. In einer Auflage von 7000 Stück werden die 110-seitigen Broschüren in Umlauf gebracht. Und ab kommenden Montag können sich Kinder und, in diesem Jahr neu, Jugendliche anmelden.

"Viele Familien haben schon bei uns angerufen und nachgefragt, wann das Programm erscheint. Und das zeigt, dass sich diese Sache voll etabliert hat", so Sabine Braun, die Abteilungsleiterin für Kinder- und Jugendarbeit. Stolz sein könne man vor allem auf das Engagement der beteiligten Vereine, Unternehmen und Personen, die jedes Jahr bereit sind, sich Gedanken zu machen, was man Kindern in den Ferien anbieten könne.

Und dass es ein umfangreiches Programm geworden ist zeigt schon die Aussage der beteiligten Druckerei, dass "nicht mehr gehe", wie Braun ergänzt. Und so haben auch in diesem Jahr wieder Sport- und Kulturvereine, Firmen, städtische Dienststellen, Bürger- und Stadtteilinitiativen, Kirchen und Senioreneinrichtungen sich beteiligt, um insgesamt 145 Termine für die Sommerferien und 24 für die Herbstferien bereitstellen zu können.

Wobei die ausgesprochen beliebten Angebote wie die Besichtigung der Feuerwehr, der Polizei sowie der Bogenschießkurs oder auch die Nachmittage rund ums Kaninchen wieder dabei sind.

Um nun möglichst vielen Kindern eine Teilnahme an diesen Angeboten zu ermöglichen, wird in diesem Jahr auch sorgfältig darauf geachtet, dass Kinder, die im vergangenen Jahr schon dabei waren, nicht berücksichtigt werden.

"Da werden wir die betroffenen Eltern, die sich dann vielleicht ausgeladen fühlen, natürlich persönlich anrufen und die Sachlage erklären", so Braun. Die besonders beliebten Termine sind im Programmheft auch ausgewiesen, ein Ausrufezeichen zeigt an, dass hier nur "neue" Kinder zum Zuge kommen können. Auch für behinderte Kinder gibt es eine Kennzeichnung, die am Rande der Termine zu sehen sind.

In diesem Jahr neu ist zusätzlich ein Angebot auch für Jugendliche. Diese würden aber durch das Programmheft nicht erreicht, weiß Sabine Braun, deshalb werden diese Termine zusätzlich über die sozialen Netzwerke und Internetportale wie Whatsapp, Instagram und andere beworben.

Ab kommenden Montag kann man sich für das Ferienprogramm anmelden. "Da gibt es die erste Woche nur die Möglichkeit über eine Onlineanmeldung, die Vergabe von Plätzen wird nach Eingang erfolgen", so Braun. Nach dieser Onlinevergabe ist die Anmeldung dann auch telefonisch möglich. "Die telefonische Anmeldung in den ersten Tagen hat sich für alle Seiten als zu stressig erwiesen", begründet Sabine Braun diese Vorgehensweise. Die Gebühren für die Teilnahme an den Angeboten gehen wie in jedem Jahr vollständig an die Anbieter. "Es bleibt nichts bei der Stadt", versichert Braun.

Die Zahl der gedruckten Programme wurde dieses Jahr auf 7000 aufgestockt. "Wir hoffen, die finden auch die richtigen Abnehmer und verstauben nicht in irgendeinem Regal", so Braun. Verteilt werden diese über die Schulen und die Bürgerservicezentren. Auch eine Onlineversion ist vorhanden.

Programmhefte

Das Programmheft ist auch als PDF auf der Internetseite www.villingen-schwenninge.de/ferienprogramm hinterlegt. Die Anmeldung ist ab Montag, 26. Juni ebenfalls unter dieser Adresse per Online möglich. Ab dem 5. Juli dann nur noch telefonisch unter dem Anmeldeservice 07721/82-6000 von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 10 Uhr. Anmeldeschluss für die Angebote ist spätestens eine Woche vor dem Termin für die Sommerferien, in den Herbstferien beträgt die Anmeldefrist zwei Tage. (us)