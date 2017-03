VS-Marbach Kinder und Erwachsene werden im Wasser des Talbachs getauft

Matthäusgemeinde in Marbach plant eine besondere Taufe, Vorbereitungstermin am Montag.

VS-Marbach – Seit 2011 lädt der Ältestenkreis der Matthäusgemeinde einmal jährlich zur Taufe im Talbach ein. Unter freiem Himmel und bei fast jedem Wetter werden Kinder und Erwachsene im Talbach getauft. Dazu gehört eine gemeinsam von den Taufeltern vorbereitete Feier – mit Liedern, Gebeten und kleinen Aktionen.

Um den Termin festzulegen und die Vorbereitungen zu klären, treffen sich alle Interessenten erstmals am Montag, 27. März, um 20 Uhr im Matthäussaal, Am Talacker 9/1 in Marbach. Die Ortsverwaltung Marbach unterstützt die Taufen, indem sie den Ort, elektrische Anlagen und das notwendige Equipment zur Verfügung stellt. Jedes Jahr gibt es nur einmal diese Möglichkeit. Spannend ist, wie viele Kinder angemeldet werden. „Ich weiß von fünf oder sechs Babies bis jetzt“, lächelt Pfarrerin Bettina von Kienle. „Und da weiß ich schon mehr als in manchem Vorjahr. Eins kann ich versprechen: Es wird jedes Mal anders und jedes Mal schön.“