Villingen-Schwenningen Kinder-Oper wird ein Riesenerfolg

80 Grundschüler aus Pfaffenweiler inszenieren gemeinsam mit der Jungen Oper Detmold das Stück "Hänsel und Gretel".

VS-Pfaffenweiler – Komplett voll war am Donnerstag die Festhalle an der Grundschule in Pfaffenweiler. "Wir haben 360 Gäste eingelassen, mehr sind leider nicht erlaubt", freute sich Claudia Reichmann, die engagierte Schulleiterin. Gemeinsam mit der Jungen Oper Detmold führten die rund 80 Schülerinnen und Schüler die Oper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck auf.

Der Beifall, den es am Schluss der Aufführung gab, gab allen Mitwirkenden und den Organisatoren, den Eltern und den Lehrern Recht. Es hatte sich gelohnt, in einer dreiwöchigen Vorbereitungsphase, in zahlreichen Unterrichtsstunden und ebenso vielen Workshops jede Menge Arbeit in das Projekt zu stecken. Hinzu kam die dreitägige Einführung in die Welt der Oper, die die Mitglieder der Jungen Oper Detmold übernommen hatten.

Und das war auch eines der erklärten Ziele, das sich die Profis aus Detmold auf die Fahnen geschrieben haben: sie wollen Kinder und ihre Eltern ein wenig für die Oper begeistern. Stefan Lindemann, Geschäftsführer der Jungen Oper, begrüßte die Gäste jeden Alters im neuen "Opernhaus" in Pfaffenweiler und kündigte das "wohl jüngste Opernensemble" der Welt an. Unterstützt wurden die kleinen Sänger und Schauspieler lediglich durch die zwei Profistimmen von Sarah Jones und Stefan Lindemann.

Und man merkte den Schülern an, mit wieviel Spaß alle bei der Sache waren. Da störten auch die gelegentlichen Versprecher oder Texthänger nicht, die das Publikum eher noch mit herzlichem Zwischenapplaus belohnte. Natürlich stimmte das Umfeld in der Festhalle: der Förderverein hatte eine kleine Verpflegungsmeile aufgebaut, an der es nicht nur Hotdogs gab, sondern auch bunte Opernteller, die die Landfrauen aus Pfaffenweiler zubereitet hatten. Außerdem gab es passend zum Thema Lebkuchen, Mandeln und süße Lutscher sowie ein leckeres Hexenhäusle. Hier hatte sich Uschi Riebel aus der Elternschaft bereit erklärt, die süßen Teile zu verkaufen. "Machen Sie reichlich Gebrauch von unserem Angebot", begrüßte Jens Ehret als Vorsitzender des Fördervereins der Schule die Gäste. Gleichzeitig warb der Vorsitzende um neue Mitglieder. "So können Sie alle mithelfen, auch künftig solche Veranstaltungen möglich zu machen".

Der Förderverein hatte die Junge Oper Detmold verpflichtet und das Opernevent erst möglich gemacht. Bereits vor zwei Jahren hatte man die Profis mit ähnlich großem Erfolg an die Schule geholt, um Mozarts Zauberflöte aufzuführen.

Oper entdecken

Die Junge Oper Detmold will Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene an die Welt der Oper heranführen. Die Profis besuchen auf Wunsch Schulen in ganz Deutschland und verwandeln Turnhalle, Aula, Mehrzweckhalle, Kirche oder Gemeindesaal in eine Opernbühne. Das nehme vielen Kindern und Jugendlichen, aber auch Eltern und Lehrern die erste Hemmschwelle. So werde spielerisch eine Brücke zur Oper geschlagen. (in)