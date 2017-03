VS- Villingen Keltentag im Franziskaner: Einen Tag lang leben, wie die alten Kelte

Im Franziskanermuseum können Interessierte beim Keltentag am 26. März das Leben in der Eisenzeit nicht nur theoretisch kennenlernen.

Eiszeit im Franziskanermuseum. Das heißt es am Sonntag, 26. März, wenn sich die Museumsräume beim Keltentag in eine keltische Siedlung verwandeln.

Die "Sippe von Nagaroon", welche aus der SWR-Sendung "Sagenhafter Südwesten" bekannt ist, und die Gruppe "Riusiava" stellen die Eisenzeit nach. Schmiedkunst, Holzverarbeitung und der Salzbergbau, der den Kelten zu ihrem Reichtum verhalf, werden von ihnen präsentiert. "Beide Gruppen haben sich der Aachener Erklärung verpflichtet", sagt Projektleiter Peter Graßmann. Die Erklärung garantiert, dass sie wissenschaftlichen Grundlagen folgen und politisch sowie weltanschaulich neutral sind. Claudia Geißer, Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit im Franziskaner, betont, dass die Veranstaltung unterhalten aber auch seriös das Bild der Kelten vermitteln will.

Es soll nicht nur eine Menge zu sehen geben, sondern es darf reichlich ausprobiert werden. Bei Mitmachstationen kann man unter anderem Gürtelbleche verzieren, Magdalenenberger Kleidung anprobieren und Tongefäße nach historischer Vorlage herstellen. Zudem findet eine Waffenschau statt, in der keltische Kampftechniken vorgeführt werden. Nebenbei wird es Kinder- und Erwachsenenführungen zur Magdalenenberg-Ausstellung im Museum geben. Zum Abschluss werden ein Druid und ein Druidenlehrling eine Wanderung zum Magdalenenberg veranstalten. Druiden waren zu keltischen Zeiten eine Art Elite, die als wichtigste Personen in der Ausübung der keltischen Religion galten. "Der Magdalenenberg ist ein keltisches Highlight", sagt Graßmann.

Unterstützt wird der Keltentag durch den Freundeskreis Städtischen Museen in VS und den Gewerbeverband Oberzentrum. Das Keltenmuseum Heuneburg, das einen der größten keltischen Funde in Baden-Württemberg beherbergt, bietet zusätzlich eine Gastpräsentation an. Mirella Fanelli vom Café Einfach Andersch bewirtet die Veranstaltung. Von 13 bis 17 Uhr kann man den Keltentag im Franziskaner besuchen. Der Eintritt kostet drei Euro, ist aber für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei.