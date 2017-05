Villingen-Schwenningen Keine schnelle Lösung für Klinik-Kindergarten in Sicht

Jugendhilfeausschuss genehmigt für ein weiteres Jahr fünf Gruppen im Betriebskindergarten Klinikum. Verhandlungen mit Investor für Anbau oder Neubau laufen, Klinik sieht keine Notwendigkeit für Investition.

Villingen-Schwenningen (cho) Die Situation ist verfahren, eine schnelle Lösung nicht in Sicht: Der Betriebskindergarten des Schwarzwald-Baar-Klinikums platzt aus allen Nähen. 70 Kinder werden in fünf Gruppen betreut, das ist nur möglich, weil in dem für vier Gruppen konzipierten Gebäude ein Gymnastikraum jetzt als Gruppenraum dient. Der tatsächliche Bedarf ist weitaus höher, wie Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport, erklärte: "Eigentlich bräuchten wir sechs Gruppen." Jetzt hat der Jugendhilfeausschuss einen Beschluss aus dem vergangenen Jahr aufgehoben, dass die fünf Gruppen nur bis zum Ende des Kindergartenjahres 2016/2017 betrieben werden dürfen. Sonst hätte man viele Kinder nicht mehr betreuen können und das "hätte die Eltern und Klinikangestellte hart getroffen", so Assfalg. Er machte allerdings klar, dass sein Amt der Meinung ist, dass die fünfte Gruppe so auf Dauer nicht fortgeführt werden könne: "Dafür ist die Einrichtung nicht ausgelegt, das kann nur interimsweise so sein." Das sahen auch die meisten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses so.

Der Geschäftsführer des Klinikums, Matthias Geiser, ist aber anderer Meinung. Er sehe keinen vordringlichen Bedarf an einem Ausbau und der Aufsichtsrat habe entschieden, keine Investitionen zu tätigen, berichtete Stefan Assfalg. "Das Klinikum stellt höchstens die Fläche zur Verfügung."

Träger der Einrichtung ist die Stadt, gebaut hat das Klinikum und ist damit Eigentümer des Gebäudes. Die Stadt bezahlt Miete und erhält im Gegenzug vom Klinikum für jeden Platz, der von Kindern von Klinikums-Mitarbeitern belegt wird, 1450 Euro. Der Zuschuss ist gedeckelt auf die Höhe der Jahresmiete von 70 000 Euro, die die Stadt entrichtet.

Im Moment verhandelt die Stadt mit einem Investor über einen Ausbau, aber die Sachlage ist kompliziert, wie Assfalg ausführte. Die Stadt hätte dann zwei verschiedene Vermieter und es gäbe für eine Einrichtung zwei Eigentümer, eine "Quadratur des Kreises", meint Stefan Assfalg. Als weitere Möglichkeit kommt auch ein Neubau an anderer Stelle als eine Art Außenstelle in Frage.