Villingen-Schwenningen Keine Eile mehr mit dem Erweiterungsbau am Villinger Amtsgericht

Die Entscheidung wird noch dauern. Umsetzung der Zwischenlösung hat jetzt Vorrang.

Noch immer in der Schwebe ist die Frage, ob das Amtsgericht Villingen-Schwenningen an seinem bisherigen Standort in Villingen erweitert wird oder nicht. Die Verantwortlichen des Landes Baden-Württemberg haben sich diesbezüglich noch nicht entschieden. Und Thomas Steier, der zuständige Amtsleiter der staatlichen Hochbaubehörde in Konstanz, rechnet auch in diesem Jahr nicht mehr mit einer Entscheidung.

Wie mehrfach berichtet, liegen Entwürfe vor, auf dem Parkplatz zwischen Amtsgericht und Villinger Gefängnis einen Erweiterungsbau zu errichten. Allerdings hat das Landesamt für Denkmalschutz in Stuttgart aus denkmalschützerischen Gründen Bedenken gegen diese Planung vorgetragen.

Ob dieser Anbau kommt oder nicht kommt, ist damit nach wie vor offen. Das Amt für Vermögen und Bau in Konstanz, die für das Amtsgericht zuständige Hochbaubehörde des Landes, konzentriert sich im Moment darauf, eine Zwischenlösung zu realisieren. Das ehemalige Villinger Notariatsgebäude an der Ecke Schwenninger Straße/Güterbahnhofstraße wird derzeit umgebaut, um den Platzbedarf der Villinger Justizbehörden zu decken. Im Juli soll die Erweiterung des Gerichts mit Baubürgermeister Detlev Bührer von der Stadt erörtert werden, teilte Behördenleiter Thomas Steier mit. Dabei sollen alle Optionen gemeinsam erörtert werden. Eine weitere Möglichkeit böte auch der Bau eines Verwaltungszentrums auf dem Alten Tonhallengelände, das der Stadt gehört.

"Wir haben mit der Entscheidung keine Eile", verdeutlichte Thomas Steier. Ein Erweiterungsbau am Amtsgericht sei erst möglich, wenn das angrenzende Gefängnis nicht mehr benötigt werde. Das werde aber erst Fall sein, wenn in Rottweil die neue Justizvollzugsanstalt des Landes in Betrieb gehe. Damit wird frühestens im Jahr 2025 gerechnet.

Steier verdeutlichte, dass ein Anbau am Amtsgericht im Einvernehmen mit den Belangen des Denkmalschutzes geschehen werde. Allerdings müsse zuvor geprüft werden, ob diese Lösung dann für das Land überhaupt noch wirtschaftlich sei.