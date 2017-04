Villingen-Schwenningen Kein Tempo 70 auf der B33

Vor einem Jahr hat der Gemeiderat dafür gestimmt, auf der B 33 im Bereich Villingen das Tempo von 80 auf 70 Stundenkilometer zu reduzieren. Die entsprechenden Untersuchungen des Regierungspräsidiums hat die Verwaltung jetzt vorgelegt.

Auf Kritik der SPD-Fraktion, dass seit dem Beschluss vor gut einem Jahr nichts mehr in Sachen Tempo 70 auf der B 33 im Bereich Villingen getan wurde, hat die Verwaltung nun Stellung genommen. Demnach waren Vertreter der Stadt Anfang April zu Gesprächen beim Regierungspräsidium in Freiburg – im Gepäck die zuvor durchgeführte Lärmberechnung. Am Ende stand die Feststellung des Präsidiums, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 Stundenkilometer "aus Lärmschutzgründen nicht begründbar ist".

Die gemessenen Werte hätten ergeben, dass auf dem gesamten Streckenabschnitt bei keinem der Wohnhäuser die Orientierungswerte von 70 Dezibel (entspricht einem Haartrockner oder Staubsauger) bei Tag und 60 Dezibel (entspricht der Lautstärke eines normalen Gesprächs) bei Nacht erreicht werden. Außerdem würde nach Ansicht des Präsidums durch eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 70 auch "keine für das menschliche Ohr wahrnehmbare Lärmminderung erzielt".

Grundlage für die Untersuchung bildete ein im Zuge der Lärmaktionsplanung im April 2016 vorgelegter Beschluss, dass die Stadt die notwendigen Gespräche mit dem Regierungspräsidium zum Thema Tempo 70 führen solle. Das habe die Stadt getan. Da ein Beschluss über eine Änderung der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht in die Zuständigkeit des Gemeinderats fällt, und nach Angaben der Stadt auch keine andere Grundlage als die angegebene Lärmbelästigung für Tempo 70 vorliege, wird es weiter bei Tempo 80 an dieser Stelle bleiben.

Nicht zufriedenstellend für die SPD, denn wie Bernd Schenkel in seiner Anfrage betonte, sei ein Absenken der Geschwindigkeit nicht nur wegen etwas weniger Lärm sinnvoll, sondern auch aus Gründen des Umweltschutzes. "Das Absenken der Geschwindigkeit", so Schenkel, "bewirkt auch einen leichten Rückgang an Co2-Emissionen und der Stickoxydbelastung. Auch in der Atemluft wird der Feinstaub etwas sinken."

Der zweite Punkt, der im Zuge der Lärmaktionsplanung damals beschlossen wurde, umfasste eine Lärmschutzprüfung bei den Kindertagesstätten Schwalbenhaag und Kopsbühl. Auch dort habe die Stadt entsprechende Untersuchungen durchgeführt. Das Ergebnis: Die Lärmbelastung ist zu niedrig, als dass der Bund für den Bau einer Lärmschutzwand aufkommen würde. Die Kosten pro Lärmschutzwand belaufen sich auf rund 600 000 Euro.

Tempolimits

Ob eine Geschwindigkeitsreduzierung für sinnvoll erachtet wird, hängt von bestimmten Kriterien ab. Abgewogen werden vor allem die Bedeutung der Straße, der Verkehrsfluss und die Sicherheit gegenüber dem Schutzbedürfnis der Anwohner, so Regierungssprecher Markus Adler. Damit ein Tempolimit als sinnvoll erachtet wird, gelte ein Richtwert von vier bis fünf Dezibel – um diesen Wert müsse sich die Lärmbelastung reduzieren lassen.