Villingen-Schwenningen / Bad Dürrheim Kein Chaos mehr auf Bundesstraße

Am Dienstag hat sich die Verkehrslage rund um die B 27/33-Baustelle bei Bad Dürrheim beruhigt. Die Sanierung der Fahrbahn soll bis zum 1. Juni dauern. Mit Bildergalerie und Video!

VS-Villingen/Bad Dürrheim (jef) Am Montag im Berufsverkehr staute sich der Verkehr auf der B 33 bis kurz vor Villingen. Auch in der Gegenrichtung von Donaueschingen kommend kam es zu Behinderungen. Die Ursache war die Baustelle auf der Bundesstraße 27/33. Zudem unterbrach eine verspätet abgeschaltete Ampelanlage den morgendlichen Verkehrsfluss. Seit Montag wird die Fahrbahn in diesem Bereich erneuert. Der gesamte Verkehr zwischen Donaueschingen und Villingen wird bei Bad Dürrheim in beiden Richtungen einspurig durchgeschleust. Die gute Nachricht: Am Dienstag rollte der Verkehr nach dem Chaos zum Wochenstart bereits wieder flüssiger. Vermutlich hatten sich viele Pendler auf das Nadelöhr bei Bad Dürrheim eingestellt.

Die Umleitungsstrecke für die gesperrte B 27 in Richtung Schwenningen lenkt den Verkehr in beiden Richtungen weiträumig über die A 864, die A 81 und die B 523 bis an den Messeknoten um. Rund zehn Kilometer Wegstrecke mehr bedeutet das für Autofahrer. Wohl ein Grund dafür, dass zahlreiche ortskundige Fahrzeuglenker auf Schleichwegen und anderen Ausweichstrecken unterwegs waren. Ein Nutzer im sozialen Netzwerk Facebook berichtet von einem erhöhten Verkehrsaufkommen an der Schwenninger Steige in Villingen. Viele Autofahrer seien auf diese Strecke ausgewichen, um nach Schwenningen zu gelangen.

Eine beliebte Alternative scheint auch weiterhin die Fahrt durch die Bad Dürrheimer Innenstadt zu sein. Augenzeugen berichten von viel Verkehr. Ein Verkehrschaos wie am Montag blieb jedoch aus. Auch wenn sich die Situation am Dienstag entspannte, müssen Autofahrer während den Bauarbeiten nach wie vor mit Behinderungen rechnen. Die Strecke zwischen Donaueschingen und Villingen ist während dem Berufsverkehr auch ohne Baustelle gerne überlastet. Die Sanierung soll bis zum 1. Juni dauern.