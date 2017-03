VS-Schwenningen Kaum noch Hoffnung für zerstörte Schwenninger Firma Hauser CNC-Technik

Die Chancen für ein Wiederaufleben der Schwenninger Firma Hauser CNC-Technik nach der Zerstörungsorgie in den Produktionsräumen wird immer geringer.

VS-Schwenningen – Leise Hoffnung gab es bis zum Donnerstag für die gebeutelte Schwenninger Produktionsfirma Hauser CNC-Technik in Schwenningen, die Ende 2016 Ziel von bislang unbekannten Zerstörern wurde und mittlerweile Insolvenz anmelden musste. Dieser Funke Hoffnung ist für Insolvenzverwalter Stefano Buck und Geschäftsführer Marius Bode nun ebenfalls erloschen. Ein potentieller Investor zuletzt hatte Interesse bekundet und für Donnerstag einen Termin vereinbart. "Ohne Angaben von Gründen hat er das Treffen kurzfristig wieder abgesagt", erzählt Buck.

Und der Glaube daran, überhaupt noch Geldgeber zu finden, scheint der Insolvenzverwalter nicht mehr zu haben. Obwohl die Firma bis zur Zertstörungstat im November 2016 profitabel gearbeitet habe, sei ein Einstieg für Investoren nun kaum noch interessant, so Buck mit Blick auf die Unternehmenszahlen.

Der Rechtsanwalt begründet es so: Viele Maschinen seien zerstört. Der Geschäftsbetrieb stehe seit der Tat still, Kunden seien abgewandert. Selbst wenn die Versicherung nach Abschluss der Ermittlungen für den Schaden aufkomme, sei eine Wiederaufnahme der Produktion sehr unwahrscheinlich, weil die Maschinen mit Krediten finanziert worden seien. "Die Maschinen sind als Sicherheit für die Bank in den Verträgen verankert", rechnet Buck vor. Würde die Versicherung nun für den Schaden aufkommen, dann würde das Geld vorrangig in die Tilgung der Kredite fließen.

Zum Stand der Ermittlungen in diesem mysteriösen Fall halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz nach wie vor bedeckt. "Da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt, können wir keinerlei Auskünfte geben", so ein Polizeisprecher auf SÜDKURIER-Nachfrage.