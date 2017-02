Villingen-Schwenningen Katzenmusik trauert um Walter Rieger

Die Villinger Katzenmusik trauert um ein Urgestein aus den eigenen Reihen. Walter Rieger verstarb vor wenigen Tagen im 91. Lebensjahr.

VS-Villingen (est) „Wir, die Katzenmusik, aber auch ich persönlich, werden ihn sehr vermissen“, sagte Dominik Schaaf, der Vorsitzende des Villinger Fastnachtsvereins. In der Katzenmusik hatte Rieger mehrere verantwortungsvolle Ämter inne. 1955 trat er in den Verein ein. Seit 1988 arbeitete er in verschiedenen Ämtern im Vorstand mit, war einige Jahre auch zweiter Vorsitzender neben Adoz Moser. Viele Jahre war er in der Unterhaltungskommission tätig und damit mit für die Kamuvi-Bälle verantwortlich. Er selbst zelebrierte viele glanzvolle Auftritte beim Ball, das darstellende Handwerk gelernt hatte er in der Theatergruppe der Saba. Der Verein dankte es ihm mit zahlreichen Ehrungen.

Walter Rieger, Spitzname „Gala,“ wurde von seinen Freunden als gradliniger Zeitgenosse wahrgenommen, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt und fast immer gut drauf war. Bis zum Schluss stand er am Fasnachtsmontag in seiner bemalten Uniform an seinem Fenster und nahm die „Parade“ der Katzenmusik ab. Vorbildhaft: Die Rivalitäten zwischen den Vereinen interessierten ihn nicht. Er war genauso Vollblut-Katzenmusiker wie Narro. Immer nach dem Schlussappell der Katzenmusik am Fastnachtmontag zog es ihn ins Narrohäs. Sein Leitspruch: „Jedem Narr si Kappe und ich mag beide, da mach ich kon Unterschied!“

Sein Geburtshaus war in der Bickenstraße 19 über dem Hotel Bären. Bald darauf zogen seine Eltern Rosa und Martin Rieger ins Riet, doch seine Jugendzeit erlebte er in der Bleichestraße. Nach der Bubenschule begann er bei der Villinger Saba eine Ausbildung als Werkzeugmacher. Das war mitten im Zweiten Weltkrieg. 1944 wurde er mit 18 Jahren an die Front nach Frankreich geschickt, wo er bald darauf in Gefangenschaft geriet. Walter Rieger wurde von den Franzosen an die Amerikaner übergeben und landete in einem Gefangenenlager in Mississippi, später in Florida. 1946 kam er nach England, wo er weitere Arbeitsdienste und Lagerhaft erduldete. Am 14. April 1948 kehrte er nach Villingen zurück.

Bei der Saba trat Walter Rieger wieder ins zivile Berufsleben ein. Fast 50 Jahre lang war er dort im Werkzeugbau tätig. Wer aber von „Gala“ spricht, denkt nicht an sein Berufsleben. Ab 1956 stand er als Mitglied der Unterhaltungskommission, deren Leitung er 1977 übernahm, für die Katzenmusik an der Fasnacht auf der Bühne. In der Saba-Theatergruppe erkannte man Walter Rieger neben Werner Jörres, Herbert Schroff, dem Ketterer Waldi und Arthur Munz sowie den Mosers Alfred, Bernhard und Thomas.

1977 gab Walter Rieger den Fußball auf, dem er seit 1938 die Freizeit opferte. In verschiedenen Positionen rannte er beim FC 08 dem runden Leder nach, in einer Zeit, als zu den Auswärtsspielen noch mit Lastwagen und aufmontierten Pritschen gefahren wurde. In der Saba-Mannschaft spielte „Gala“ auch gegen Fußballprominenz aus halb Europa.

Vor wenigen Tagen ist Walter Rieger verstorben. Die Trauerfeier findet am Freitag, 24. Februar, um 15 Uhr auf dem Villinger Friedhof statt.