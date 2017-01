Villingen-Schwenningen Katzenmusik setzt auf Schaaf und Streit

Noch sind nicht alle Katzen aus dem Sack aber: Neues Stüble kommt.

Der Verein der Katzenmusik bommt, daran ließ Vorsitzender Dominik Schaaf keine Zweifel aufkommen. „Einer der ältesten und traditionsreichsten Clubs der Stadt befindet sich auf einem Erfolgspfad, den er auf Grund seiner Aktivitäten und der Unterstützung seiner Mitglieder weiter beschreiten wird.“ Es ist ein offenes Geheimnis des Vereins, dass er die Katze erst aus dem Sack lässt wenn die Dinge unter Dach und Fach sind. So kündigte Schaaf das unmittelbar bevorstehende Ende der erfolgreichen Suche nach einem neuen Vereinsheim an.

Das ist nicht alles beim Miau-Verein: Der Kauf neuer Uniformen ersetzt die alten über 100 Jahre alten Häser, welche gerade rechtzeitig für die nächste Generation gesichert werden konnten. Die starken Regenfälle während der Fasnet im Vorjahr ließen dem Verein keine andere Wahl. Ein neues Katerhäs musste her und der Kopf war auch zu ersetzen. Auf Grund der guten Beziehungen zur Narrenzunft in Gengenbach bereichert dort ab März 2017 ein Häs des Katers und das eines Villinger Narro die Ausstellung der Schwäbisch-Alemannischen Fasnachtsfiguren im Narrenmuseum Niggelturm. Schaaf war es auch, der die Gelegenheit nutzte, noch einmal Werbung für das Zähringer-Narrentreffen zu machen, das am 28. Januar die Narren der Katzenmusik während dem Fackelumzug an erster Position sieht. Aktuell wird mit 1500 Umzugsteilnehmern aus 41 Vereinen gerechnet. Zum großen Umzug am 29. Januar um 14 Uhr erwarten die Organisatoren aktuell 3500 Umzugsteilnehmer aus 61 Vereinen. Die Katzenmusik läuft an zehnter Stelle mit.

In Poesieform verpackte Thomas Streit den Bericht des Schriftführers. Säckelmeister und 2. Vorsitzender Rolf Müller dankte den Mitgliedern, die sich in unzähligen ehrenamtlich geleisteten Stunden wie im Falle des Wagenbaus zum Wohle des Vereins engagierten. Ihr Engagement wirkte wie Balsam auf die Finanzen, welche Müller einmal mehr in ihrem vollsten Glanz präsentierte. Aus dem schwäbischen Rottweil war der Narrenfreund Stephan Drobny gekommen, um humorvoll den Verein zu entlasten. Ein Narrenschiff, das so turbulent durch das Jahr steuert, muss darauf achten, dass die Leitung immer funktioniert. Ehrengeneral Heinz Klingele stellte erfreut die einstimmige Wiederwahl des Vorsitzenden Dominik Schaaf fest. Reibungslos lief auch die Wiederwahl des dritten Vorsitzenden Thomas Streit und der weiteren Vorstandsmitglieder im Großen Rat ab. Zu ihnen gehörten Andrea Irion, Stefan Caspers, Klaus Brand, Bernhard und Sascha Stadler, Uwe Schmidt und Michael Spormann.

Wie immer war die Benennung der Aspiranten ein kleines Spektakulum, das in diesem Jahr Klaus Neininger und Fabian Grimmel einen der freien Sitze im Rat bescherte. Mit der vom Finanzamt angeregten Satzungsänderung waren alle Mitglieder einverstanden, eine andere Wahl hatten sie nicht. In einem Ehrungsreigen zeichnete der Vorsitzende Johann Brunnhuber, Herbert Czerny, Hans Finkbeiner, Karl Hirt, Ernst Hölzle, Edgar Krus, Roland Obermaier und Lothar Wehrle für 60 Jahre Mitgliedschaft aus. Zu Ehrenmitgliedern ernennte er Berthold Eigeldinger, Martin Eigeldinger, Peter Gabriel, Waltraud Gorbrandt, Jürgen Kammerer, Peter Krebs, Marita Müller, Wolfgang Schwörer, Theo Volk und Sigmar Weber. Seit 30 Jahren gehört Ehrengeneral Heinz Klingele inzwischen dem Vorstand an.

Hier gibt es die Katzen-Ballkarten

Der Katzenmusikverein Miau Villingen steht am 21. Januar zwischen 10 und 13 Uhr im Cafe „RöschZeit“ für den Vorverkauf der Ballkartenausgabe bereit. Am selben Tag zwischen 14 und 16 Uhr findet in der KamuVi-Halle die Ausgabe der Kostüme statt. Der KamuVi wirkt am Zähringer Narrentreffen 28. /29. Januar an vorderster Front mit. Die närrischen Tage zwischen dem 23.und 28. Februar laufen in der altbewährten Form ab. Zwischen dem 26. und 28. Mai lädt der Katzenmusikverein zum Hallenfest in die KamuVi-Halle ein.