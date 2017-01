VS-Villingen Katzenmusik führt Fackelumzug an

Ausgelassende Stimmung im Dunkeln: Der Teilnehmer des Fackelumzugs werden von tausenden von Besuchern an den Straßen in der Innenstadt bejubelt.

Was für ein Anblick: In der Dunkelheit stehen die Menschen dicht gedrängt am Straßenrand und rufen lauthals Miau. Sie jubeln der Katzenmusik zu, die den Fackelumzug anführen darf, der gerade mit tausenden von Teilnehmern durch die Stadt zieht. Die Atmosphäre ist ganz eigen, sonst ist es bei den Umzügen ja immer hell. Aber die Stimmung ist ausgelassen und durch die vielen Fackelträger hat der Zug ein ganz besonders Flair. Die Vielfalt der teilnehmenden Gruppen unglaublich, die Musik reißt alle mit und man kann davon ausgehen, dass in Villingen heute die Nacht zum Tag gemacht wird.

Die Bilder vom Fackelumzug:



Alle Bilder vom Zähringerfest in Villingen: