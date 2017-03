Katze trifft Vogel oder das tierische Villinger Dach

Leben herrscht in der Stadt auf vielfältige Art und Weise. Doch nicht alle Villinger Winkel sind gut einsehbar. Wer genauer hinsieht, der wird überrascht.

Diesem Stubentiger wurde es jetzt in seiner Villinger City-Stube eindeutig zu langweilig. Also machte er sich auf, hinaus in die weite Welt, und suchte sich dieses sonnige Aussichts-Plätzchen aus. Bei Frühlingstemperaturen von bis zu 17 Grad döst es sich perfekt auf den dunkelroten Ziegeldächern. Das wärmt den Katzenbauch.



Wenn da bloß nicht diese fliegenden Störenfriede wären. Nanu, dachte sich die Taube im Anflug auf ihren Lieblingsgiebel an der Villinger Bickenstraße, weshalb ist denn jetzt mein Platz besetzt? Flattern, bremsen, Lage sondieren. Wie die Geschichte endete?



Die Taube beendete jäh ihren Anflug, als sich die Katze selbstbewusst erhob und dem Vogel starr in die Augen blickte. Nein, die Katze hatte schlussendlich keinen Vogel. Die Taube drehte resigniert ab und suchte sich auf dem Nachbardach eine von Vogelfressern noch nicht besetzte Sonnen-Zone.



Villingen hat schließlich viele schöne Dächer zu bieten. Ein Dach für sich allein ist schließlich unbezahlbar. Bild: Miriam Uhrig