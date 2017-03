VillingenSchwenningen Kassier im Naturheilverein veruntreut 3500 Euro

Interne Ermittlungen für das Jahr 2016 haben ergeben, das der ehemalige Kassier der Abteilung Sonnenbädle im Naturheilverein mindestens 3500 Euro in seine eigene Tasche gewirtschaftet hatte.

Tabula rasa machte die Abteilung Sonnenbädle im Naturheilverein und entband im vergangenen Oktober ihren Kassierer von allen Aufgaben. Eine juristisch von einem Anwaltsbüro überprüfte Strafanzeige schickte sie hinterher. Das Resultat interner Ermittlungen für das Jahr 2016 zeigte auf, dass der ehemalige Kassierer mindestens 3500 Euro aus dem Vereinsvermögen zu seinen Gunsten erwirtschaftete. Aktuell wird die Kontoführung im Jahr 2015 überprüft. Die Liste der Verfehlungen ist gemäß den Verantwortlichen lang und undurchsichtig. Sie weist von bezahlten Fahrzeugrechnungen für den Eigenbedarf (Reparatur und Unterhalt) bis hin zu finanziellen Einbußen aus dem Kioskbetrieb. Der ehemalige Kassierer hat mittlerweile auf dem kompletten Gelände des Naturheilvereins "Im Gürgele" Hausverbot.

Abgesehen von den Unstimmigkeiten in der Kassenführung verlief das Vereinsjahr in der Abteilung Sonnenbädle top. Hunderte ehrenamtliche Arbeitsstunden hatten die Mitglieder geleistet, um ihr "Bädle" im Westen des "Gürgele" so attraktiv und familienfreundlich wie möglich zu gestalten. Die erfolgreiche Teilnahme an einer Crowdfunding-Aktion ermöglichte noch vor Saisonbeginn den Einbau einer Badewasseraufbereitung mit Steuergeräten, Umwälzdüsen und Filteranlage inklusive einer neuen Auskleidung des Durchschreitebeckens. Für das laufende Jahr ist erneut eine erfolgreiche Teilnahme geplant, die der Abteilung die Basis für den Ausbau eines grünen Klassenzimmers garantieren soll.

Im vergangenen Jahr besuchten insgesamt 846 Kinder und 689 Erwachsene das Sonnenbädle. "Die Schwenninger und die Badegäste aus den Nachbargemeinden habe ein Kinderbad wieder neu entdeckt in dem so viele von ihnen in ihrer Kindheit das Schwimmen erlernten. Aktuell zählt die Abteilung Sonnenbädle 27 Einzel- und 53 Familienmitglieder. Bereits im Vorfeld kündigte Skinea Diesler den Rücktritt als Abteilungsleiterin an. Nachfolger ist Uwe Schindelmaier, der auch den Gesamtvorsitz im Naturheilverein innehat. Neue Kassenführerin ist Dunja Diel. Der neue stellvertretende Abteilungsleiter heißt Kai-Uwe Neumaier.

Zum Naturheilverein Schwenningen gehören die Abteilungen Sonnenbädle, FKK, Sauna und Tennis. Er befindet sich "Im Gürgele". Mitgliedschaften sind in jeder Abteilung einzeln und Abteilungsübergreifend möglich.