Villingen-Schwenningen Kassenstand bietet Sicherheitspolster für die Möglingshöhe

Ein erfolgreiches Jahr und ein im Vergleich zu früher respektables finanzielles Polster wurden bei der Hauptversammlung des Trägervereins Möglingshöhe zur Kenntnis genommen.

"Das sah vor vier bis fünf Jahren noch anders aus", erinnerte sich Kassierer Jürgen Jauch. Der Erfolg auf der Möglingshöhe sei immer davon abhängig, ob Vereinsfeste wetterbedingt abgesagt werden müssen. Jetzt könne der Trägerverein auch mal ein schlechtes Jahr verschmerzen. Platzwart Karl Butscher erhält Unterstützung von Norbert Schütze. Günther Hermel macht zwei Jahre als stellvertretender Vorsitzender weiter, Jürgen Jauch bleibt Kassierer und auch die Kassenprüfer Franz-Josef Treyer und Peter Meder verlängern ihre Amtszeit. Der Kassenstand fiel aufgrund des neuen Vertragsabschlusses mit der Brauerei besonders hoch aus. Investiert wurde in zusätzliches Besteck und Salatteller und eine Wasserentkalkungsanlage. "Die Geräte werden es uns danken", heißt es angesichts hoher Wartungskosten. Unter die schweren Küchengeräte werden Schwerlastrollen montiert, sodass die Reinigungsarbeiten künftig leichter fallen werden. Die Brauerei wird noch Stehtische spendieren.

Los geht die Festsaison mit der Kundgebung zum 1. Mai los. Am 8. und 9. April findet das Streetfood-Festival statt. Das Sonnensegel wird am 19. April aufgebaut, der Großputz findet am 22. April statt. Am Wochenende des 20. und 21. Mai stellen die Ziegelbuben den Festbaum, der beim Herbstfest am 17. September wieder versteigert wird. Die Wild Wings feiern Eröffnung am 26./27. August, mit dem Lichterfest des Hospiz-Fördervereins am 24. September endet die Saison auf der Möglingshöhe.