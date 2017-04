Villingen-Schwenningen Kampf um das Polizei-Präsidium und um günstige Wohnungen: Thomas Strobl sagt weitere Gespräche zu

Innenminister Thomas Strobl hört sich die Argumente der Politiker an. Bei der Auseinandersetzung, wer die früheren Franzosenwohnungen in VS-Villingen erhält, sagt er weitere Gespräche zu.

Es herrscht Gesprächsbedarf zwischen den Politikern des Kreises und der Doppelstadt sowie Innenminister Thomas Strobl. Vor allem geht es um die Bewertung der Polizeireform und ob künftig ein Polizeipräsidium in Villingen-Schwenningen angesiedelt wird. Auch der Wunsch der Hochschule der Polizei und des Landes, neue Studentenwohnungen in den Wohnblocks der Dattenbergstraße in Villingen zu schaffen, sorgte in den vergangenen Wochen für Stress zwischen Stadt und Innenministerium. Konkrete Zusagen machte Strobl allerdings keine.

Noch unmittelbar vor den Osterfeiertagen konnte ein gemeinsamesGespräch zwischen dem Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (CDU), den Landtagsabgeordneten Martina Braun (Grüne) und Karl Rombach (CDU), Landrat Sven Hinterseh (CDU) und Oberbürgermeister Rupert Kubon (SPD) mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum Thema Bewertung der Polizeireform imInnenministerium in Stuttgart stattfinden. Bei guter Gesprächsatmosphäre konnten dem Innenminister die Argumente, die für einen Standort des Polizeipräsidiums in Villingen-Schwenningen sprechen, und dem Innenminister zuletzt mit gemeinsamen Schreiben vom 30. März vorgetragen wurden, erneut erläutert werden. Aus Sicht des Schwarzwald-Baar-Kreises ist diesinsbesondere die Zentralität und gute Erreichbarkeit des Oberzentrums Villingen-Schwenningen, gerade auch im Hinblick auf den Zuschnitt des neuen Zuständigkeitsbereiches mit den Landkreisen Konstanz, Rottweil, Tuttlingen und des Schwarzwald-Baar-Kreises, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Beteiligten.

Innenminister Strobl hört sich Argumente der Kreis-Delegation an

Eine Verlagerung des Polizeipräsidiums von Tuttlingen nach Konstanz hätte eine noch größere Entfernung von über 80 Kilometern zur Folge und man hätte dann in der größten Stadt im Zuständigkeitsbereich des neuen Zuschnitts, nämlich in Villingen-Schwenningen, keine Verbesserung erzielt. Der Innenminister hat zugesagt, dass er alle Argumente in den jetzt kommenden Entscheidungsprozess einbezieht und vor diesem Hintergrund dann eine Entscheidung treffen werde. Innenminister Thomas Strobl zeigte sich dankbar, dass die Argumente von der Kreis-Delegation vorgetragen wurden und das Gespräch stattfinden konnte.

Ebenso wurde mit dem Innenminister die weitere Entwicklung der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen besprochen. Der Innenminister legte dar, dass die Hochschule in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen gestellt werde, da diese die Ausbildungskapazität erweitern müsse, um die Nachwuchskräfte der Polizei ausbilden zu können. Oberbürgermeister RupertKubon wies in diesem Zusammenhang vor allem darauf hin, dass die zu begrüßende Verstärkung der Polizeiausbildung in den kommenden Jahren nicht dazu führen dürfe, dass durch die Nutzung von Wohnraum durch die Studierenden die dringend notwendige Schaffung von günstigem Wohnraum in denfrüheren Soldatenwohnungen in Villingen blockiert werde. Hintergrund: Die Stadt hat fest damit gerechnet, dass Ende des Jahres die Gebäude, die derzeit noch als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden, zurückgegeben werden. Dann sollten vier VS-Wohnungsbaugesellschaften im Bündnis faires Wohnen sozialgünstigen Wohnraum schaffen. Dieses Projekt ist gefährdet, wenn das Land hier Studentenwohnungen schafft.

Das Land müsse vielmehr auch in die dafür notwendige bauliche Infrastruktur investieren, um auch studentisches Wohnen zu ermöglichen, betonte Oberbürgermeister Kubon. Innenminister Thomas Strobl sagte weitere Gespräche in diesem Anliegen zu. Man war sich einig,dass nur in enger Abstimmung und Kooperation mit der Stadt Villingen-Schwenningen die Umsetzung der Erweiterung der Hochschule möglich sei, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Innenminister lobte die Arbeit der Hochschule, dankte der Stadt für die gute Kooperation in der Vergangenheit, und sagte zu, dass er sich für einen zeitnahen Ausbau einsetzen werde.