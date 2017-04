VS-Vililngen Kampf gegen Mieterhöhung des Spitalfonds: Lars Henker geht vor Gericht

Lars Henker weigert sich, die Mieterhöhung des Betreuten Wohnens zu bezahlen. Er hat gute Gründe. Jetzt landet der Streit vor Gericht

Lars Henker, 51 Jahre alt, lebt seit 2014 im vom Spitalfonds betriebenen betreuten Wohnen am Warenbach in der Villinger Südstadt, als er am 5. Februar 2016 ein Schreiben bekommt, dass ihn noch bis heute beschäftigen soll. Ihm und den anderen rund 50 Bewohnern wird darin mitgeteilt, dass künftig die Miete erhöht werden soll. Für Henker hieß das konkret eine Steigerung der Nettomiete um 20 Prozent, von bisher 347 Euro auf 416 Euro. Henker legt Widerspruch ein, erklärt sich zum Fürsprecher der Bewohner. Für ihn geht es ums Prinzip. Er sagt: "Es geht mir um den Umgang mit alten Leuten." Und: "Es ist eine regelrechte Abzocke, dass alle immer noch eine überhöhte Miete zahlen."

Henker ist mitunter das, was man einen typischen Querulanten nennt, hat Gesetzeswälzer im Schrank stehen und zu mehreren Vorgängen in der Stadt bereits Klage eingereicht. Im Fall Spitalfonds konnte er jedoch einen Teilerfolg verbuchen. Die Mieterhöhung wurde in einem ersten Schreiben begründet mit der Anpassung an die ortsübliche Miete – also an den Mietspiegel der Stadt. Henker legt Widerspruch ein auf Grundlage eines Urteils des Arbeitsgerichts Neuwied, in dem es als unzulässig angesehen wird, den Mietspiegel als Grundlage für betreutes Wohnen heranzuziehen. Die Begründung wird in der Form nicht weiter verfolgt. An der Klage von Seiten des Spitalfonds gegen Henker wegen Mietrückständen wird weiter festgehalten. Ein Gerichtstermin war für den 15. März angesetzt gewesen. Henker war zu der Zeit im Klinikum. Der nächste Termin zur Güteverhandlung vor dem Villinger Amtsgericht ist am 21. April.

Oberbürgermeister Kubon, Geschäftsführer des Spitalfonds, hält die Erhöhung für gerechtfertigt. "Seit der Eröffnung der Wohnanlage im Jahre 2000 sind lediglich 2006 und 2012 Mietanpassungen an die ortsübliche Vergleichsmiete durchgeführt worden." Trotz der Mieterhöhung, so Kubon weiter, liege die Miete immer noch unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete und der Spitalfonds bleibe einer der günstigen Anbieter im Bereich des betreuten Wohnens. Was Henker dennoch stutzig macht: Die Kosten für den Neubau des Pflegeheims am Warenbach seien von sechs auf elf Millionen Euro gestiegen. Eine Mieterhöhung käme für den Spitalfonds da sicher nicht ungelegen, so Henker. "Der Neubau des Pflegeheims und das betreute Wohnen stehen grundsätzlich in keinem Zusammenhang", so Kubon.

Ein möglicher Kompromiss für Henker: Wenn die Mieterhöhung auf die Eröffnung des Neubaus geschoben wird. "Dann gäbe es mehr Leistungen, die angeboten werden, dann hat es faktisch einen Mehrwert, wofür eine höhere Miete gerechtfertigt wäre." Ob Henker mit diesem Kompromiss erfolgreich sein könnte, dazu will sich Kubon mit dem Verweis auf das laufende Verfahren nicht äußern. Sagt nur soviel: "Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Klage erfolgreich sind." Für Henker steht indessen fest: "Ich würde bis an den Europäischen Gerichtshof gehen."