Villingen-Schwenningen Kaffeetrinken neben dem Tresorraum: Café Andersch zieht in die Volksbank

Das Café Andersch von Mirella Fanelli ist vom Riettor in die Volksbank umgezogen. Ein ungewöhnliches Konzept mit ganz viel Herz.

Am Sonntagmittag sitzt Mirella Fanelli allein in ihrem neuen, noch leeren Café Andersch im Erdgeschoss der Volksbank und trinkt einen Kaffee. Es ist der Tag vor der Eröffnung. Ihre größte Sorge: das am Montagmorgen der Backofen nicht funktioniert. Unbegründet. Es ist Montag, kurz nach elf Uhr, der Backofen läuft, gut 50 Gäste waren bereits da. Reale Kaffeehaus-Begegnungen neben digitalen Bankgeschäften. Das ist fortan das Café Andersch.

Mit Außenbereich hat das Café jetzt 80 Tische. An ihrem vorherigen Standort am Riettor hatten sie 15 Plätze. Mit dem Raum hat sich auch die Speisekarte vergrößert. Salat, Frappés, mehr Paninis, ein größeres Frühstücksangebot. Geblieben sind die Suppen, die selbst gebackenen Kuchen und Cupcakes. Zwischen fünf und sechs Uhr steht Fanelli morgens in der Küche. Bis zu zwölf Kuchen hat sie bis um sieben dann gebacken.

"Ich liebe meinen Beruf", sagt sie. "Ich bin gerne Gastgeber." Seit sie 2014 das Café am Riettor eröffnet hat, hat sich eine beachtliche Zahl an Stammgästen angesammelt. Wie viele es sind, hat sie nie gezählt. Aber einige standen schon am Samstag vor der Tür. Vor der verschlossenen. Nicola Schurr, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, ist einer von ihnen. "Wie immer?" fragt Fanelli, als Schurr sich an die Theke setzt, die Espresso-Tasse bereits in der Hand. Schurr nickt. "Es passt. Von der Menschlichkeit und von der Qualität. Wie wenn ich früher zu meiner Oma bin", sagt er.

14 Tage hat es gedauert, bis die Möbel eingerichtet, die Küchengeräte installiert und die Theke eingebaut war. Ein pinkes Plüsch-Geweih hängt neben der Theke an der Wand, der einzige Farbklecks. Ein paar Hocker im hinteren Teil des Gebäudes, bezogen in Kuhflecken-Optik, erinnern noch an den früheren Einrichtungsstil. "Wir konnten hier kein Glitzer-Lokal machen", sagt Fanelli. "Wir sind in gewisser Weise eine Symbiose mit der Bank eingegangen."

Die Bank, sagt sie, sei damals auf sie zugekommen. "Als wir 2012 das Gebäude gebaut haben", sagt Thomas Bader, Leiter der Unternehmensentwicklung, "hatten wir bereits die Idee, ein Café einzurichten." Allein es fehlte ein passendes Konzept. Bis Bader Mirella Fanelli und ihr Café Andersch kennenlernte. "Ich freue mich sehr über das Ergebnis", sagt er. Bader war am Montagmorgen um Punkt sieben Uhr der erste Gast im Café.