Villingen-Schwenningen Kämpfen lernen mit Stock und Schwert: Japanische Kampfkunst in Schwenningen

Das Jodo- und Iaido-Seminar in Schwenningen findet wieder statt, und das zum 25. Mal. Teilnehmer und Lehrer aus 20 Ländern sind mit von der Partie. Die Kämpfer nutzen die Gelegenheit, sich mit anderen Gegner zu messen und Erfahrung zu sammeln

Schon beim Anblick der verschiedenen Auto-Kennzeichen auf dem Parkplatz wird eines klar: Hier versammeln sich Menschen aus vielen Herkunftsländern. Ein paar Schritte weiter in der Turnhalle des Gymnasiums am Deutenberg in Schwenningen klärt sich das Ganze auf. Das alljährliche Kampfkunst-Seminar des Vereins Karate Dojo Villingen findet hier statt. Dieses Jahr gibt es ein Jubiläum zu feiern. Zum mittlerweile 25. Mal treffen sich die kampfkunstbegeisterten Frauen und Männer aus aller Welt in der Doppelstadt. Von Donnerstag bis Sonntag trainieren hier rund 300 Stock- und Schwertkämpfer beiderlei Geschlechts, berichtet der Vorsitzende des Deutschen Jodo-Bunds, Karl Dannecker.

Neben Treffen in den Niederlanden und England zählt das viertägige Seminar zu den größten in ganz Europa. Von Donnerstag bis Sonntag nehmen Sportler aus Österreich, Australien, Belgien, Schweiz, Tschechien, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Ungarn, Italien, den Niederlanden, Japan, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Schweden, der Slowakei und Slowenien an der Veranstaltung teil. Seit den ersten Seminartagen in Villingen-Schwenningen dabei ist der Lehrer Shizufumi Ishido Sensei. Der Japaner ist froh, wieder in Deutschland zu sein. Sein ständiger Begleiter bei den Seminaren, der Brite Andy Watson, übersetzt ins Englische.

"Die Atmosphäre hier ist sehr gut", sagt der Sensei – zu deutsch der Lehrer. "Als ich hier angefangen habe, waren es gerade einmal 20 Teilnehmer." Die Entwicklung sei bemerkenswert. Immer wieder kommen Teilnehmer zum Sensei und suchen seinen Rat über Schritte und Techniken. Das gute Miteinander über Nationalitäten hinweg ist spürbar. "In einem Seminar in England hatte ich einmal einen Iraker und einen Palästinenser als Teilnehmer. Beide haben miteinander im Team gekämpft und trainiert", sagt Ishido. In dieser Zeit vor 20 Jahren waren beide Länder im Krieg. "Es war überhaupt kein Problem für die beiden", sagt er. Die Konflikte zwischen Ländern seien meist keine persönlichen Konflikte, sondern Auseinandersetzungen von Regierungen und ideologischen Mächten, meint der Sensei.

Die besten Beispiele für diese These finden sich im Seminar selbst. Es trainieren Polen mit Russen, Schweizer mit Deutschen, oder Briten mit Australiern und Japanern. "Die Teilnehmer kommen sehr gerne hierher. Hier können sie sehr viel lernen und sich mit anderen messen", sagt Organisator Karl Dannecker. Er selbst kann wegen einer Fingerverletzung nicht am Seminar mitwirken. Seit dem ersten Treffen ist er als Organisator verantwortlich. "Ich bin sozusagen der Urvater der Veranstaltung hier", sagt Dannecker. Der Kontakt zu Shizufumi Ishido kam durch den niederländischen Jodo-Lehrer Louis Vitalis zustande, der Danneckers Lehrer ist. "Seitdem ist der Sensei Ishido bei unseren Seminaren vor Ort", erläutert Dannecker.

Die Teilnahme an den Seminaren steht jedem offen. Hier haben die Aktiven die Gelegenheit, Prüfungen abzulegen und voneinander zu lernen. "Es ist ein internationales Hobby". Hier kann jeder seine Stärken und Schwächen im internationalen Vergleich austesten. Mit dem eigenen Partner könne man schließlich immer trainieren. Dannecker sagt zudem, es wäre schön, mehr junge Leute hier zu sehen. "Ich habe sehr viele Karrieren bis hierher begleiten dürfen", berichtet Dannecker. Die Leute zu motivieren sei ein Ansporn.

Diese Gelegenheit nehmen auch die Schweizer Eric Bernardi und Yvonne Lauper wahr. "Es hat tolle Leute hier, mit sehr viel Erfahrung", sagt Lauper, die bereits seit zwölf Jahren in den Kampfkünsten Iaido und Jodo aktiv ist. "Die Nationalität spielt hier überhaupt keine Rolle. Man vertraut sich gegenseitig und übt sich in Selbstkontrolle", sagt die Schweizerin. Sie empfindet es als ihre Pflicht zu den Seminaren zu kommen. "Für uns ist der Weg nicht weit und wenn ein Sensei so nahe ist, wollen wir natürlich dabei sein."

Der gegenseitige Respekt zeigt sich auch in der Tatsache, dass es seit 25 Jahren im Seminar keinen einzigen Unfall gab. "Ein paar blaue Flecken gehören aber natürlich dazu", sagt Dannecker. Ebenfalls bemerkenswert: Der Anteil an Frauen und Männern ist gleich groß. "Auch bei Turnieren gibt es keine Geschlechterunterschiede", erläutert Dannecker. Technisch seien die Frauen meist überlegen.

Das nächste Wettkampf-Ereignis der Stock- und Schwertkämpfer steht bereits fest. Am 9. und 10. September findet in Heidelberg die Europameisterschaft in Jodo statt. Teilnehmer aus 18 Ländern werden auch dort wieder vertreten sein.

Was sind Jodo und Iaido?

Jodo und Iaido sind alte japanische Kampfkünste. Beim Jodo wird gegeneinander mit Schwert und Stock gekämpft. Jeweils eine Person ist mit Schwert und Stock bewaffnet. Ziel ist, sich mit dem Stock gegen den Schwertträger zu verteidigen. Iaido widmet sich ausschließlich dem Schwertkampf und den dazugehörigen Techniken.

Bei beiden Kampfarten steht die Charakterbildung und Selbstkontrolle im Mittelpunkt. Der Mensch soll sich mit sich selbst auseinandersetzen. (mwi)